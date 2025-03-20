慘虧逾400億！中國「超市一哥」大砍3成門市 大潤發、家樂福也難逃

中國「超市一哥」永輝超市深陷巨額虧損泥沼，自2021年開始每年虧損。（翻攝自微博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟持續低迷，民眾不敢花錢購物、消費降級，中國「超市一哥」深陷巨額虧損泥沼，自2021年開始每年虧損，過去4年來已累計虧損94.36億元人民幣（約新台幣428億元），公司不堪虧損，宣布計劃削減門市250至350家。此外，大潤發、家樂福等傳統零售企業也都面臨著業績下滑和倒店潮。

據外媒報導，永輝超市被稱為中國「超市一哥」，在中國的超市行業裡曾是獨一無二的存在，門市數量在2019年達到了1440家。不過，自2021年起不斷虧損。根據永輝超市今年1月的財報，2024年淨利潤虧損14億元（約新台幣63億元），這已經是永輝超市連續第4年虧損。

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根據永輝超市的財報，2021年至2023年，永輝超市淨利潤分別虧損39.44億元（約新台幣179億元）、27.63億元（約新台幣125億元）和13.29億元（約新台幣60億元），加上2024年預計虧損的14億元，過去4年永輝超市累計虧損94.36億元。

據中媒報導，永輝超市若持續虧損，其帳面現金恐怕僅能支撐3年。為了緩解資金壓力，在3月17日的股東大會上，永輝超市宣布計劃關閉250到300家門市，最終將門市數量控制在300到400家。

官網顯示，目前永輝超市在全國擁有745家門店，這意味著近3成的門市將被砍掉。然而，永輝超市虧損不是個案。疫情後中國經濟持續下滑，零售業遇冷，大潤發、家樂福等傳統零售企業也都面臨著業績下滑和倒店潮。

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