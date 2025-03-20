川普下最後通牒、只剩2個月 ! 「這國」狂買黃金、人民也掀搶金潮

一名顧客在德黑蘭商業區的一家貨幣兌換處購買伊朗金幣。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普向伊朗發出最後通牒，揚言新的核協議必須在2個月內達成，伊朗大舉囤金應對地緣政治危機。據中東媒體指出，伊朗政府正大舉囤金，黃金進口量較去年同期激增超過300%，連人民也加入搶金行列。

根據伊朗海關總署統計，截至1月19日，該國已進口至少81噸黃金，與去年同期的進口量相比，黃金進口量激增300%。伊朗新任海關署長福魯德·阿斯加里 （Foroud Asgari） 在2月底表示，伊朗黃金進口量已超過100噸，相較去年同期30噸總量相比，成長3倍多。

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伊朗央行行長穆罕默德法爾津 （Mohammad Farzin） 去年12月曾透露，伊朗至少有20%的外匯存底已兌換成黃金，在全球央行中名列前茅。

面對伊朗貨幣持續貶值，伊朗民眾長期透過購買外幣和各種黃金產品（尤其是央行鑄造的金幣）來對沖風險，伊朗當局也投入大量資金鼓勵國民購買黃金。

據報導，近幾個月伊朗政府大力鼓勵民眾購買黃金，數十種服務和應用程式如雨後春筍般湧現。伊朗當局也透過大規模的公共廣告活動告訴民眾，可以用低至1美元或更少的錢，將儲蓄轉換為黃金。

此外，央行也舉行了一系列新金幣預售活動，交貨期長達六個月，部分金幣的售價高於全球價值。據報導，今年2月20日，伊朗黃金現貨價為每盎司2945美元，創下近幾個月來的最高水準。

報導指出，雖然黃金價格大幅上漲，但今年購買黃金的伊朗人民都輕鬆獲利，黃金價格漲幅遠高於伊朗35%的通膨率。

報導提及，川普近日致函伊朗最高領袖哈梅內伊，提議就新的核協議進行談判，明確表示伊朗必須在2個月內達成協議。分析師稱，這意味著美國或以色列對伊朗軍事行動的可能性大大提高。

專家指出，川普政府擬對伊朗政府實施「極限施壓」，伊朗政府利用黃金的避險吸引力來遏制其面臨的日益加劇的經濟風暴及國際制裁，成為伊朗擴大購買黃金的主要因素。

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