竹科人注意！買房前先看竹市幸福宜居網2.0

新竹市幸福宜居網2.0上線且升級，已提供全市三維建築物技術與五大圖層，讓有需求者可一覽無遺城市發展。（新竹市府提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹人想買房子及了解竹市地價和實價登錄資訊要去哪看？新竹市府地政處推「新竹市幸福宜居網2.0」多功能GIS圖台，今年平台再度進化，除更新圖資全面建置竹市113年最新版立體模型及關埔地區UAV圖資，還有三維建物技術顯示，透過市府自建的高精度UAV立體建模，可呈現城市建設及建築物變動，市民可輕鬆查詢地價或各區的建物現況。

竹市幸福宜居網2.0首創以地籍測量圖資建置3D產權模型，讓房屋實價登錄資料能立體展示，同時提供新竹縣市跨域合作的一站式的地籍資料查詢服務。簡潔直觀的UI介面，讓市民能輕鬆獲取地政相關資訊，包括整合都市計畫圖、地形圖、空拍圖、Google街景等五大圖層（共149層圖資）與四大功能（共37項選單），可及時了解最新的土地及建物資訊。

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其中2.0版本在優化界面後，也升級為圖像化符號設計，據統計，從112年12月改版以來截至114年2月，平台已累積超過13萬次瀏覽人次，近半年內也創下每月平均最高達10萬次的點擊次數。

地政處指出，網站平台除有互動體驗景，也整合地政處與都發處既有圖資，發展三維建物技術。透過市府自建的高精度UAV立體建模，真實再現城市建設及建築物變動，除已完成舊城區周邊4處建模，今（114）年更新增關埔地區171.4公頃的建置區域。另平台還加值應用於古蹟及特色建物的保存工作，已有13處LOD3級別的特色建築納入保護。

此外，立體實價登錄功能結合UAV立體建模，將立體實價登錄資訊與社區人口展示進行加值，使用者可藉由套疊圖層掌握周邊設施，模擬當前房價趨勢，想買房子或投資可有精確的市場分析與預測，目前已有超過3萬2000棟建物的立體產權模型資料。可參考網址： https://eghouse.hccg.gov.tw 。

新竹市幸福宜居網2.0上線且升級，已提供全市三維建築物技術與五大圖層，讓有需求者可一覽無遺城市發展。（新竹市府提供）

新竹市幸福宜居網2.0上線且升級，已提供全市三維建築物技術與五大圖層，讓有需求者可一覽無遺城市發展。（新竹市府提供）

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