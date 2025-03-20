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焦點股》宏致：帶量急拉 觸及13年新高價

2025/03/20 12:40

宏致展望正向，帶動今日盤中股價創下13年新高。（資料照） 宏致展望正向，帶動今日盤中股價創下13年新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕宏致（3605）受惠於昨日法說會展望正向，高階伺服器內部連接器今年的業績比重可望逐季成長，伴隨著工業設備、筆電與消費性電子需求增加，全年業績可望雙位數成長，驅動今日午盤股價帶量急拉，一度觸及69.4元，創近13年新高，截至中午12時23分暫報67.7元，漲幅3.2%，成交量逾3.2萬張。

宏致規劃台灣下半年將持續因應強勁的AI伺服器專案需求擴產，越南也將從第4季開出新的連接器產能，以滿足部分客戶非台、非中的拉貨需求，東南亞營收貢獻今年約為10%至15%，預估明年成長5個百分點，而中國昆山、東莞、重慶產能則陸續整併至珠海廠區，以利精實管理。

以2025年上半年來看，宏致看好旗下工業設備產品受惠於不斷電系統需求增加、無人機及視訊監控設備導入產品項目增加，帶動業績年增30%；網通產品業績則在高速連接器帶動之下年增50%；筆電暨消費性電子產品將隨著Windows 11及AI PC需求上升，業績年增5%至10%；車用電子礙於市況仍然疲軟，預估業績呈現下滑趨勢。

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