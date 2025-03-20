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新青安貸款查核 財部：已追回利息補貼2725萬元

2025/03/20 11:38

財政部長莊翠雲表示，新青安貸款查核，已追回利息2700萬多元。 （資料照）財政部長莊翠雲表示，新青安貸款查核，已追回利息2700萬多元。 （資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部指示公股銀行查核新青安貸款違規情況，財政部今表示，新青安貸款前2波查出人頭戶及出租情況共1575件，其中75%已追回補貼利息，合計追回利息2255萬元；加計第3波目前已查出253件、追回470萬餘元，合計追回利息補貼共2725萬元。

莊翠雲今日率所屬機關首長以及國營事業董事長、總經理列席立法院財委會進行業務報告。對於新青安貸款查核，財政部長莊翠雲表示，目前已追回利息2700萬多元，且公股銀行正進行第3波查核中。

財政部2010年12月推出「青年安心成家購屋優惠貸款」，協助無自有住宅者購屋，由8家公股銀行以自有資金辦理。2023年8月推出新青安貸款，最高貸款額度提高至1000萬元、貸款年限延長至40年、寬限期延為5年，並由住宅基金及公股銀行補貼利息，目前共補貼2碼（0.5個百分點），期限至2026年7月底。

另，財政部查核房東逃漏稅，根據賦稅署統計，自2021年至2023年共查獲6053件，合計補稅3億2577萬元，目前正進行第3次專案查核中，期間為2024年至2025年。

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