銷售陷龜速！2月北台累積待售案達1178個 為近2年最多

2月北台灣指標建案每週成交組數持續探底，平均僅1.1組。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕新案銷售龜速，推升2月北台待售新建案至1178個，為2023年8月以來最多。

根據住展雜誌調查，2月北台灣指標建案每週平均看屋組數仍稍嫌冷清，僅17組，對比過往房市熱絡時，每週超過30組，有著不小落差，而每週成交組數持續探底，平均僅1.1組，相當於一週只能賣掉1.1戶。

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住展雜誌發言人陳炳辰表示，2月北台新建案六項觀測項目呈現「三升、一平、二降」，其中預售屋推案量、新成屋戶數、來客組數走升，成交組數、待售建案數分數下降，議價率則持平。

預售屋、新成屋建案推案增加，主因是今年農曆年節假期較早，進入2月時，建商多已著手推新案，甚至處於不得不推的狀態。

但去年下半年至今，房市供需兩段背離，在建商新案不得不推的情形下，自然再墊高整體待售新案數量，2月月增74個，來到1178個，將近是兩年來單月最高，甚至回到「平均地權條例」修正案上路時的觀望案量，尤其桃園市待售新案堆疊情況明顯，中壢、龜山、大園、觀音等區，因投資買氣消散，新案又持續推出，導致待售新案激增，須留意後續賣壓。

桃園多區新案堆疊 須留意賣壓

而從去年下半年迄今，供需兩相逆走背離，難以剎車的推案量讓待售建案數在2月升至1178 案，再比前月增近74案，是前年8月以來新高，回到平均地權條例修法前的觀望案量，銷售龜速可見一斑，其中桃園市待售案走增明顯，在中壢區、龜山區、大園區、觀音區等地都因投資氛圍消散，舊案去化不及，新案又難再延推只得進場，激發出不小量體，得留意後續賣壓。

對於後續新案走勢，陳炳辰認為，房市氛圍仍在低檔盤旋，又碰上銀行承做房貸持續謹慎，市場資金不易放大，預期短期內買氣不太可能重振，未來要刺激買氣，仍要看建商釋出優惠，除房價讓步外，還包括搭配低首付、送裝潢、家電等促銷方式，甚至不排除可能出現建案改規劃或是分期推出的情形發生。

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