財長：普發現金不宜常態化 財政賸餘強化國防及照顧弱勢

財政部長莊翠雲表示，普發現金不宜常態化是政府一直以來的主張。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會今邀請財政部進行業務報告，立委再度關切普發現金議題。對此，財政部長莊翠雲表示，普發現金不宜常態化是政府一直以來的主張，稅收優於預期要先減少舉債、優先還債，若有餘裕累積到歲計賸餘，財源運用要考量國家長遠發展，例如增強國防自主能力及照顧弱勢等，但稅出超出預期跟有歲計賸餘是兩回事。

莊翠雲今天率所屬機關首長以及國營事業董事長、總經理列席立法院財委會進行業務報告。對於普發現金議題，她說明，每一毛錢的稅都是政府依法徵收，沒有所謂「超徵」問題，稅收優於預期要先減少舉債、優先還債，如果還有賸餘就會累積到歲計賸餘，維持財政韌性，財源運用要考慮增強國防自主能力、照顧弱勢等施政優先順序，以及國家整體發展，行政院會通盤考量。

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莊翠雲並表示，2024年全國稅收實徵數優於預算數，但歸屬於中央政府的部分沒有比2022年高，普發現金不宜常態化，2023年政府普發現金6千元，當時是依疫後特別條例，那時因經過疫情期間，台灣防疫做得好，製造業沒有停工，經濟發展亮眼，但有一些企業受到衝擊，為了在疫後強化國家經濟、社會韌性，因此普發現金與全民共享經濟成果。

另外，莊翠雲強調，台灣沒有過度舉債的問題，政府積極還債，中央政府債務比率（債務餘額占GDP比率）持續下降，2024年已降至25.8%，距離債限40.6%有一大段空間，且總預算及特別預算都須納入債限控管。

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