備轉容量低致台積電降載？ 郭智輝：半導體廠不能降載

立委關切當台電備轉容量不夠時，台積電是否就會被要求降載。經濟部長郭智輝表示，半導體廠是不能降載。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕立委關切當台電備轉容量不夠時，台積電是否就會被要求降載。對此，經濟部長郭智輝表示，台積電用電量佔比約是全國用電量的8%，半導體廠是不能降載，委員接收到的資訊有誤。

國民黨籍立委鄭正鈐今在立法院經濟委員會關切全台前30大用電大戶的用電資訊，對此，郭智輝表示，限於企業營業秘密，用電度數、用電類別等資訊攸關產業競爭，因此經濟部不可公布，但排名可以。

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鄭正鈐再指出，台積電到美國投資，產業界直覺反映是擔憂台灣的電不夠，所以企業才到國外設廠，因此去年台積電佔台灣整體發電量多少？郭智輝回應，8%。

鄭正鈐繼續說，根據標準普爾國際報告，電力供應逐漸成為台積電的信用風險，台積電到了2030年用電量會佔比台灣整體發電量的15.6%，比重是逐年攀升，「台積電每天到下午用電尖峰，如果台電備載容量有點不夠時，台積電就會被要求降載」，甚至台積電自己的柴油發電機長達半年幾乎是天天火力全開。

郭智輝表示，「台積電半導體廠是不能夠降載」，可能是有人提供了錯誤訊息給鄭正鈐。

鄭正鈐續問，如何提高台澎海底電纜的雙向電力傳輸效能？郭智輝指出，經濟部有個新計畫，澎湖地區可設置太陽能光電與陸域風電，「全部是綠電，可利用現有的海纜送回台灣，大概會有將近100MW」，澎湖連到新竹距離也滿近，目前正在等待行政院許可。

郭智輝也強調，經濟部在綠電增設上是不遺餘力，目的是滿足企業的需求。

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