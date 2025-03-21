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AI驅動守護安全 新光保全助力城市數位治理

2025/03/21 08:00

AI驅動守護安全，新光保全助力城市數位治理。（圖為業者提供）AI驅動守護安全，新光保全助力城市數位治理。（圖為業者提供）

吳滋雅／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣規模最大科技盛會「2025智慧城市展」將於3月18日盛大登場，新光保全（9925）將以「 Accelerated Computing, A Better Tomorrow 」概念參與盛會，展示IoT智慧管理運維平台、AI監控系統、AI防災維運管理與3D BIM智慧管理平台等30多種AIoT解決方案，攜手各城市以及各領域夥伴，從AI影像辨識到機器人，從降低人力負擔，到守護公共安全、優化異常狀況的應對效率，塑造更智慧、更加安全的城市環境，加速建構智慧永續未來。

請勿拍打餵食! AI機器狗全天候巡邏 ：提升城市安全管理效能

「AI巡邏機器狗」是新保本次會展亮點之一。搭載AI運算電腦的機器狗具備自動導航與避障功能，無論是室內或戶外，從公園、社區，廠辦，甚至占地廣闊的各種產業園區，機器狗24小時走透透。機器狗身上配有各種感應器與鏡頭，借助強大的AI算力，

即時偵測環境中的異常甚至潛在危險，並迅速向控制中心告警，協助管理者即時通報、處理；SKS的AI機器狗可望大幅度減輕人力巡邏的負擔，並提供更高效、更精準的安全保障。

AI攝影機辨識火災 提升災害預警與應對速度

新光保全自行開發「AI智慧影像防護系統」，即將推出新一代具備熱成像偵測功能AI Sensor。透過AI影像分析，針對煙霧和火焰（熱源）即時偵測，一有小火源即可提早告警，大大提升使用客戶的預警時間，保障用戶的財產及生命安全。

24小時自動配送 智慧送藥機器人 降載運護理人員負擔

新光保全自主研發的「藥品遞送機器人」，採用「雙重驗證開門安全機制」，確保藥品運送安全。搭載「自主移動與自動避障技術」，可不間斷地將藥品從藥局準確送達診間，有效減少人員來回奔波，降低人力負擔並提升作業效率。

搶攻全台產業園區，推動智慧廠區與安防管理

考量各地科學園區、產業園區快速增加，市場對智慧廠區營運與安防管理的需求也在不斷成長，新光保全積極推動整合服務，其中「iBMS智能建築維運平台」可搭配AI智能監控系統，並且整合電氣、空調、消防、給排水與弱電設施運作狀態，透過Unity引擎整合，建物內全景BIM Based監控模式,，各項設施與狀況透過可視畫化平台掌握，針對突發狀況進行即時應對，提升運營效率。

更便宜算更快! AI算力大突破

新光保全表示，公司目前正與北美知名的AI技術夥伴合作，共同開發新獨大數據處理方式，以超越傳統方式的速度進行計算，分析辨識將更有效率；該系統能同步從數百萬個來源收集數據，確保資訊的廣度與深度。新光保全不僅善用AI，結合相關IoT設備或系統平台，提供客戶更先進、全面的服務，據此將具備從基礎端打造自己的底層引擎與AI模型以支持各種應用的能量。

新光保全董事長吳昕東指出，該技術應用將對保全產業帶來革命性的影響，保全業即將進入以token運算為基礎的AI多元智慧應用服務時代。

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