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助安置兒少自立！若有社政主管機關證明 未成年打工不須法定代理人同意書

2025/03/20 09:59

為助安置兒少工作自立，勞動部函示，「15歲以上未滿18歲」的未成年人，經地方社政主管機關出具證明，雇主得免置備其法定代理人同意書。（記者李靚慧攝）為助安置兒少工作自立，勞動部函示，「15歲以上未滿18歲」的未成年人，經地方社政主管機關出具證明，雇主得免置備其法定代理人同意書。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕現行勞基法46條規定，未成年打工須有法定代理人同意書，但實務上不時有社工反映，部分受輔導的兒少，因法定代理人為加害人，或各種原因無法簽署同意書，導致雇主擔心受罰而不願聘僱，勞動部經與衛福部協商後，19日發布解釋令，若地方社政主管機關可出具證明，就無須法定代理人同意書，此規定即日生效。

勞動基準法第 46 條規定，未滿18歲受僱從事工作者，雇主應置備其法定代理人同意書及其年齡證明文件。但勞動部19日發布解釋令，針對「15歲以上未滿18歲」的未成年人，若受僱工作，但有法定代理人死亡、失聯、失蹤、入獄等「無法定代理人」狀況，或是有關係衝突、為性侵害加害人等「不能或不適合行使代理權」等情形，經地方社政主管機關出具證明，雇主得免置備其法定代理人同意書。

勞動部官員指出，家庭有狀況的兒少，均由衛福部社會及家庭署（社家署）給予安置輔導，社工不時反映，經常在結束安置，要安排兒少工作機會時，因兒少雙親無法簽署代理人同意書，雇主擔心受罰而不願聘僱，導致結束安置兒少失去自立的機會。

衛福部因此與勞動部協商，同意由社工出具證明，並由勞動部發布解釋令，只要有地方社政主管機關出具證明，雇主聘僱這些「15歲以上未滿18歲」的未成年人，無須再要求提供法定代理人同意書，也無須擔心受罰，兒少也可順利獲得工作、自立生活，此規定自解釋令發布日起生效。

勞動部官員表示，此解釋令屬於「特殊中的特殊」狀況，但是正向的處理。在協商的過程中，勞動部也向衛福部表達，擔心這些兒少遇到不好的雇主，衛福部則是強調，安置結束、社工輔導安置兒少找工作時，會特別協助、確認雇主是否適合，也會特別篩選廠家，避免遇到「壞老闆」。

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