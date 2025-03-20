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全球最快樂國家排名揭曉！台灣高居亞洲第3、芬蘭8連霸

2025/03/20 09:52

根據「世界快樂報告」，台灣是東亞最快樂的國家，在147個國家中排名第27。（資料照）根據「世界快樂報告」，台灣是東亞最快樂的國家，在147個國家中排名第27。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕聯合國週四（20日）在一年一度的「國際幸福日」上，發布2025年度「世界快樂報告」（World Happiness Report）。芬蘭連續第8年被評為世界上最快樂的國家，丹麥位居第2，緊接是冰島、瑞典和荷蘭。台灣排第27名，超越新加坡、日本、南韓等國，登上東亞國家之首。報告也再次將阿富汗列為最不快樂國家。

聯合國永續發展解決方案每年都會發布全球幸福報告，今年針對全球147個國家地區進行排名。統計學家的排名標準基於蓋洛普全球民意調查的，以及蓋洛普全球民調中的「坎特里爾量表（Cantril Scale）」對各國進行排名，受訪者被要求想像一個階梯， 第10層代表最好的生活，第0層代表最差的生活，並請他們根據該標準為自己的當前生活評分。

該報告由牛津大學的幸福研究中心發佈，除此之外，還考量到2022年至2024年間的自我評估生活滿意度，以及人均GDP、自由、健康、社會支持、慷慨程度和無腐敗等6大變數。

在今年的報告中，芬蘭連續第8年被評為世界上最快樂的國家，丹麥位居第2，緊接是冰島、瑞典和荷蘭，第6名依序為哥斯大黎加、挪威、以色列、盧森堡和墨西哥。

台灣排名第27，在東亞區域中最佳，優於新加坡（34）、泰國（49）、日本（55）、南韓（58）、菲律賓（57）及中國（68）。而在亞洲國家中，台灣僅次於以色列（8）和阿拉伯聯合大公國（21）。

除了世界上最幸福的國家，報告還排名最悲慘的國家。阿富汗被列為世界上最不快樂的國家，排名第147名，與獅子山、黎巴嫩、馬拉威和辛巴威排在倒數5位。

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