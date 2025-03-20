美財長點名「骯髒15國」傳台灣入列 陸行之點名一產業恐不妙

美國財長貝森特（Scott Bessent）近日受訪時，抨擊對美國產品徵收高關稅的「骯髒15國（the dirty 15）」。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財長貝森特於（Scott Bessent）日前受訪時，抨擊對美國產品徵收高關稅的「骯髒15國（the dirty 15）」，並稱相關國家將成川普政府4月2日對等關稅的主要實施對象。根據《路透》引述對美貿易量的圖表顯示，台灣也在這15國內，消息一出，引發外界關注。對此，知名半導體分析師陸行之表示看法，認為川普對等關稅上路後，台灣汽車業將首當其衝，並擔憂歐盟、日本恐仿效美國，學著要求台灣關稅對等一下。

綜合媒體報導，貝森特於（Scott Bessent）週二（18日）表示，川普政府預計於4月2日向貿易夥伴提出「數字」，稱這些數字代表這些國家自身的稅率、非關稅貿易壁壘、匯率操縱、不公平融資與勞動力壓制其他因素等。

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貝森特還表示，川普政府特別關注對美國徵收高額關稅且貿易量在15%的國家，並把這些國家稱為「骯髒15國」。

根據《路透》引述對美貿易量的圖表顯示，台灣也在名單之內。消息一出，引發外界關注。

對此，知名半導體分析師陸行之今（20日）在臉書發文表示看法，認為台灣被美國財政部長列為 「骯髒15國」，主要是台灣對美國徵收高關稅且貿易量大，之前曾說過貿易量大有可能是台灣的產業政策不反對做大量且高單價低毛利的代工，但主要利潤被零組件及品牌商賺走，建議台灣政府是不是應該考慮逐步改變產業政策，看獲利而不是看營收。

陸行之還指出，徵收高關稅好像不只對美國，尤其是油車、電動進口車萬萬稅，油車有17.5%進口關稅，25%/30%貨物稅，5%營業稅，累計55-61%，完稅超過300萬還要再被課徵10%奢侈稅，用來保護台灣扶不起及沒什麼國際、國內競爭力的阿斗產業。

陸行之稱，看起來以後有機會買便宜的美國各種產品及美國電動車，並好奇歐盟跟日本會不會看到美國這樣，也學著來要求台灣關稅對等一下，讓我們有機會可以買便宜的歐洲、日本國民車？

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