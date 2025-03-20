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南投打造AI戰情室驅動智慧觀光 獲智慧城市創新應用獎

2025/03/20 09:26

南投縣政府打造AI戰情室驅動智慧觀光，獲智慧城市創新應用獎，由觀光處長陳志賢（右）接受頒獎。（南投縣政府提供）南投縣政府打造AI戰情室驅動智慧觀光，獲智慧城市創新應用獎，由觀光處長陳志賢（右）接受頒獎。（南投縣政府提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 2025台北智慧城市展18日起一連4天在南港展覽館展出，南投縣政府展出的「打造南投AI戰情室，數據驅動智慧觀光」，榮獲「智慧城市創新應用獎」縣市創新應用組獎項，展現南投縣政府如何運用AI技術與大數據分析推動智慧治理與觀光升級，現場邀請參觀者扮演南投觀光戰略指揮官，吸引許多國內外人士體驗。

南投縣政府觀光處長陳志賢表示，南投縣為提升旅遊服務品質，導入AI大數據分析打造「南投AI觀光戰情室」，每日高達1萬6千筆的即時更新數據量、來自4萬5千個來源平台，可以處理114萬多旅客訂單，並蒐集來自供應商、旅客、OTA通路及網友評價、討論文章等多元數據資產，藉由AI輔助導讀，已協助觀光處精準制定多項政策，提供整體觀光環境及產業最佳解方。

陳志賢指出，此次展覽規劃5大主題展區，包含「南投智慧觀光策略」呈現南投如何推動智慧觀光；「觀光AI戰情室」，邀請參觀者扮演南投觀光戰略指揮官，體驗如何透過數據驅動決策；「南投智遊行」LINE OA主題區則展示與工研院共同開發的小鹿鹿自導式智慧導覽系統、數位旅遊護照等。

此外，南投擁有全台最多16條台灣好行路線，「南投好交遊」展區結合公車動態、乘車路線規劃及線上訂票服務的「南投好交遊平台」及全台率先推出「QR CODE好行交通旅遊套票」展出；至於「南投旅遊」展區可讓參觀者一次掌握南投7大旅遊軸線、永續旅遊遊程、四季精彩活動等最新旅遊資訊。

陳志賢強調，南投縣政府未來將持續深化數據驅動觀光服務，透過AI與大數據分析，精準掌握市場需求，打造個人化旅遊產品與最佳行銷策略，提供旅客更便利旅遊環境。

南投縣政府於台北智慧城市展展出「南投觀光AI戰情室」，吸引斯洛伐克來賓參觀。（南投縣政府提供）南投縣政府於台北智慧城市展展出「南投觀光AI戰情室」，吸引斯洛伐克來賓參觀。（南投縣政府提供）

2025台北智慧城市展，南投縣政府展出的「打造南投AI戰情室，數據驅動智慧觀光」，邀請埔里薪傳舞蹈團表演。（南投縣政府提供）2025台北智慧城市展，南投縣政府展出的「打造南投AI戰情室，數據驅動智慧觀光」，邀請埔里薪傳舞蹈團表演。（南投縣政府提供）

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