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別錯過!黃阿瑪聯名碗、洗衣球等10檔股東會紀念品 今為最後買進日

2025/03/20 09:11

股東會旺季到，股東會紀念品的小確幸也跟著來報到。（示意圖，資料照）股東會旺季到，股東會紀念品的小確幸也跟著來報到。（示意圖，資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕股東會旺季到，眾所期待的各公司股東會紀念品陸續揭曉。今（20日）是10檔股東會紀念品的最後買進日，包括富采（3714）「黃阿瑪後宮生活聯名不鏽鋼雙層碗」、凱美（2375）「妙管家煥彩香氛洗衣球」、中興電（1513）「小羊苗聯名款真空隨行杯」和超商卡等實用紀念品，想領的投資人們要把握時間！

10檔公司及股東會紀念品，分別如下。

股票代號 公司名稱 最後買進日 股東會紀念品
1513 中興電 3月20日 小羊苗聯名款真空隨行杯 
1609 大亞 3月20日 7-11 商品卡35元 
2375 凱美 3月20日 妙管家煥彩香氛洗衣球 
2465 麗臺 3月20日 BtNPN植物奈米貼片（二入） 
2889 國票金 3月20日 便利超商商品卡50元 
3035 智原 3月20日 超商商品卡50元 
3714 富采 3月20日 Ennostar x 黃阿瑪的後宮生活聯名不鏽鋼雙層碗 
6443 元晶 3月20日 全家50元禮券 
8096 擎亞 3月20日 7-11 50元商品卡 

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