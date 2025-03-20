別錯過!黃阿瑪聯名碗、洗衣球等10檔股東會紀念品 今為最後買進日

股東會旺季到，股東會紀念品的小確幸也跟著來報到。（示意圖，資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕股東會旺季到，眾所期待的各公司股東會紀念品陸續揭曉。今（20日）是10檔股東會紀念品的最後買進日，包括富采（3714）「黃阿瑪後宮生活聯名不鏽鋼雙層碗」、凱美（2375）「妙管家煥彩香氛洗衣球」、中興電（1513）「小羊苗聯名款真空隨行杯」和超商卡等實用紀念品，想領的投資人們要把握時間！

10檔公司及股東會紀念品，分別如下。

股票代號 公司名稱 最後買進日 股東會紀念品 1513 中興電 3月20日 小羊苗聯名款真空隨行杯 1609 大亞 3月20日 7-11 商品卡35元 2375 凱美 3月20日 妙管家煥彩香氛洗衣球 2465 麗臺 3月20日 BtNPN植物奈米貼片（二入） 2889 國票金 3月20日 便利超商商品卡50元 3035 智原 3月20日 超商商品卡50元 3714 富采 3月20日 Ennostar x 黃阿瑪的後宮生活聯名不鏽鋼雙層碗 6443 元晶 3月20日 全家50元禮券 8096 擎亞 3月20日 7-11 50元商品卡

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法