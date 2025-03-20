別錯過!黃阿瑪聯名碗、洗衣球等10檔股東會紀念品 今為最後買進日

股東會旺季到，股東會紀念品的小確幸也跟著來報到。（示意圖，資料照）
林浥樺／核稿編輯
〔財經頻道／綜合報導〕股東會旺季到，眾所期待的各公司股東會紀念品陸續揭曉。今（20日）是10檔股東會紀念品的最後買進日，包括富采（3714）「黃阿瑪後宮生活聯名不鏽鋼雙層碗」、凱美（2375）「妙管家煥彩香氛洗衣球」、中興電（1513）「小羊苗聯名款真空隨行杯」和超商卡等實用紀念品，想領的投資人們要把握時間！
10檔公司及股東會紀念品，分別如下。
|股票代號
|公司名稱
|最後買進日
|股東會紀念品
|1513
|中興電
|3月20日
|小羊苗聯名款真空隨行杯
|1609
|大亞
|3月20日
|7-11 商品卡35元
|2375
|凱美
|3月20日
|妙管家煥彩香氛洗衣球
|2465
|麗臺
|3月20日
|BtNPN植物奈米貼片（二入）
|2889
|國票金
|3月20日
|便利超商商品卡50元
|3035
|智原
|3月20日
|超商商品卡50元
|3714
|富采
|3月20日
|Ennostar x 黃阿瑪的後宮生活聯名不鏽鋼雙層碗
|6443
|元晶
|3月20日
|全家50元禮券
|8096
|擎亞
|3月20日
|7-11 50元商品卡
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