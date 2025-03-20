不擔心晶片需求！黃仁勳：Blackwell訂單360萬顆 Meta甚至還沒下單

輝達執行長黃仁勳。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI指標股輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳週三（19日）表示，美國4大雲端服務供應商亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、Google、Meta已購買360萬顆Blackwell晶片，這一數字甚至還不包含Meta的訂單。

《路透》報導，加州聖荷西舉行的GTC大會上，黃仁勳在分析師的問答環節中表示，360萬顆Blackwell晶片的訂單「並未充分反映需求」，因為主要客戶Meta還未下單，其他規模較小的雲端供應商和新創公司的訂單也未包含在內。

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臉書（Facebook）母公司Meta是輝達晶片最大的買家之一，這家社群媒體巨頭的執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）去年初曾表示，Meta計劃使用輝達的Blackwell晶片來訓練公司的大型語言模型Llama。

Meta指出，今年預計將在AI基礎設施上投入高達650億美元（約新台幣2.15兆元），其中很大一部份將用於輝達晶片，其他大型科技巨頭在競相開發最好AI產品時，也做出了類似的承諾。

在中國AI新創DeepSeek（深度求索）聲稱以較少的AI晶片，製作出同樣具有競爭力的聊天機器人後，市場擔憂各大企業對於昂貴的AI晶片需求是否將放緩，黃仁勳則一直試圖淡化相關風險。

黃仁勳週三談到DeepSeek的AI模型時直言，好消息是市場對R1的理解「完全錯誤」。黃仁勳指出，DeepSeek專注於推論，即AI系統進行推理的能力，這將增加對運算的需求，反而有助於推動對輝達晶片的需求。

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