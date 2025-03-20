率團參訪輝達GTC大會 陳其邁盼高雄成為全台AI發展重鎮

陳其邁在NVIDIA Robotics展區，親身體驗最新機器人技術。（高市府提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁率團參訪輝達GTC大會，並與鴻海、思科、美光、和碩、聯發科、NVIDIA Robotics等國內外關鍵科技企業交流，盼讓高雄成為全台AI發展重鎮。

陳其邁（左）參觀GTC 2025大會鴻海展區，與鴻海董事長劉揚偉（右）合影。（高市府提供）

今年輝達（NVIDIA）舉辦的GTC 2025大會，吸引近400家海內外廠商參展，其中台灣參展廠商超過20家，各家企業皆展出最新科技，彰顯台灣供應鏈技術的精湛實力。

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高雄市長陳其邁於3月19日（美西時間3月18日）率團聆聽輝達執行長黃仁勳主題演講後，下午隨即參訪GTC 2025大會現場展位，與鴻海、思科、美光、和碩、聯發科、NVIDIA Robotics等國內外關鍵科技企業交流，探討高雄AI產業發展機會。

鴻海近年積極投資高雄，採取「軟體為主，硬體為輔」策略，將智慧城市、智慧製造與智慧EV平台三大技術，研發布局高雄，高雄軟體研發中心已於前年底正式開幕，並同步規劃設立南區總部。

此次GTC大會，鴻海董事長劉揚偉親自率團參加，除展示NVIDIA Blackwell架構最新產品，更特別展出與高雄市智慧城市的合作成果，以生成式AI為核心替高雄打造的專屬「CityGPT」平台，連結於智慧治理、智慧交通等應用成績。

陳其邁強調，高雄正加速推動AI技術創新與產業升級，構建完整AI產業價值鏈，鴻海攜手輝達在高雄建置「先進算力中心」，預計於2026年完工，將成為高雄發展主權AI的重要支柱，進一步鞏固高雄作為全台AI發展重鎮的地位。

陳其邁也參訪和碩展區，和碩近年也將AI重心南移高雄，在高雄蓬萊港區棧五庫建置「亞灣數位轉型研究院」，建構AI服務平台、智慧製造等實驗場域、研訓基地與展示中心，發展AI製程瑕疵辨識、AI工安監控平台等應用解決方案，目標未來延伸至東南亞市場，預計進駐250人。

陳其邁於參觀後表示，此次參與GTC，不僅展現高雄在AI領域的競爭力，也有助於深化與全球科技領袖的合作，為高雄AI產業發展奠定更堅實的基礎。

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