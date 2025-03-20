中國五星級酒店掀倒閉潮 ! 業內估 : 今年過半酒店恐破產

中國經濟疲軟，高端酒店的客戶群也消失了。（擷取自中國網路平台）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國人曾經追捧的五星級酒店正逐漸被拋棄，成了燙手山芋。業內人士指出，自2023年開始爆發，中國五星級酒店悄然倒閉、轉手，甚至賤賣也沒人要，這一切與中國房地產衰敗息息相關。

根據中國文旅部數據顯示，2020年中國五星級酒店數量為850家，截至2024年第三季度剩下736家，5年間減少了114家。數據顯示，2024年星級酒店品牌變更數量同比增長近1倍。其中42%為結束營業，切換品牌經營約33%，改名經營約為25%。

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中媒報導，2023年12月，位於天津的麗思卡爾頓酒店、三亞洲際酒店、光合谷溫泉，因為不良債權資產被出讓，總體成交價20億元人民幣（約新台幣91.2億元）。

另外，上海寶格麗酒店、三至喜來登酒店、南京金奧費爾蒙酒店、重慶解放碑威斯汀酒店，還有接待過美國總統的北京金茂威斯汀大飯店等，也在2023年一同被擺上出售。

住宿一晚價格高過3萬人民幣（約新台幣13.6萬元）的北京三里屯瑜舍酒店，也在2024年6月正式關閉，北京索菲特大酒店也釋出售賣訊息、報價28億元人民幣（約新台幣127.7億元）。還有一大票五星酒店也在2024年歇業。

另外，位於山東的藍海酒店集團曾擁有80多家中、高端酒店，曾躋身於中國飯店集團六十強，在2024年11月被裁定進入破產重整程序。截止2024年7月，資產負債率高達107.99%，58個酒店項目被拍賣、但竟全部流拍，主要是無人問津。

目前市場上仍有大量苦苦尋求買家的酒店等待出售，包括佛山地標級希爾頓酒店在拍賣，報價15億元人民幣（約新台幣68.4億元），東莞曼佧特國際大酒店標價1.76億元人民幣（約新台幣8億元）。

中媒指出，房地產和金融業人士，以前屬於中產階層，出差旅遊會選高端酒店。但隨著房地產行業的崩潰和金融業降薪、緊縮等政策，導致高端酒店業直接遭受衝擊。

據數據服務提供商STR統計，截至2024年9月，中國本土酒店的年度RevPAR（每可售房間收入）、ADR（平均房價）和OCC（入住率）分別同比下滑6%、4%和2%，且ADR已連續3個季度同比下降。

一位資深從業人士認為，2025年恐是中國酒店業集中轉讓的一年，預計至少過半酒店會破產。

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