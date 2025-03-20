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日本房市不再是「負資產」觀光帶動土地價格創34年來新高

2025/03/20 10:09

日本土地價格創34年來新高。（法新社）日本土地價格創34年來新高。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在日本，土地價格正在復甦，從都市一路蔓延至鄉村，房地產市場顯示回暖，正在重塑國家經濟版圖。《路透》報導，日本自1991年資產泡沫破裂以來，2024年迎來了34年來最快的土地價格增長，而推升日本土地價格上漲的最重要主因，來自於入境旅遊的蓬勃發展，帶動了旅館和商店的需求。

據報導，日本國土交通省3月18日發佈的調查報告顯示，截至2025年1月1日，日本全國平均土地價格較上一年增長2.7%，連續4年上漲，並創下自1991年以來的最高漲幅，日本央行貨幣政策前景備受關注。

調查結果顯示，在受監測的地區中，約64%的土地價格已超過2020年的水平。然而，市場仍存在一定擔憂，主要集中在建築成本上升以及日本央行可能進一步加息的影響。

日本在2024年迎來創紀錄的外國遊客數量，推動京都和大阪等熱門旅遊目的地的土地價格持續上漲，商業用地價格上漲3.9%。

日本東京、大阪、名古屋週邊三大都會圈土地價格上漲4.3%，連續第4年上漲。札幌、仙台、廣島和福岡四大區域城市的房價上漲 5.8%，連續第12年上漲，但由於建築成本上升，漲幅低於2023年。

北海道北部島嶼的千歲市，以及熊本縣南部的菊陽町等擁有半導體工廠的地區，由於對住房和辦公室的強勁需求，土地價格出現上漲。

得益於電子商務市場的大型物流設施的發展，工業區土地價格上漲4.8%，連續第9年上漲。

數據顯示，在日本低利率的環境下，房屋需求持續推動住宅土地價格上漲2.1%。當中，以交通便利的地區吸引了許多買家，而度假勝地和旅遊區中，針對外國人的公寓和當地住房的需求也很強勁。

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