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黃金再見新天價！分析師曝「2關鍵」漲勢看不到盡頭

2025/03/20 08:45

週三（19日）黃金價格小幅走高。（彭博資料照）週三（19日）黃金價格小幅走高。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週三（19日）黃金價格小幅走高，一度觸及每盎司3051.99美元的歷史高點，分析師指出，由於資產市場的不確定性和對通膨上升的擔憂，黃金將繼續走高。

現貨黃金上漲0.2%，至每盎司3047.80美元，盤初曾觸及3051.99美元的歷史高點；美國黃金期貨基本持平，收每盎司3041.20美元。

獨立金屬交易員Tai Wong表示：「由於Fed在聲明和經濟預測中發出混雜信號，不確定性加劇，金價上漲。黃金在強勁突破3000美元關卡後進入牛市，由於資產市場的不確定性和對通膨上升的擔憂，黃金將繼續走高。」

在川普政府推出關稅措施後，Fed維持其政策利率在 4.25%至4.50% 的區間，同時官員上調今年通膨預期，並下調經濟成長預期。

另外川普上週將鋼鐵和鋁進口關稅提高至25%，並表示4月2日將實施新的對等關稅和產業關稅。

聯邦基金期貨顯示，交易員預計Fed於6月會議再次降息的可能性為62.1%，高於週三公布決策前的57%。

今年迄今黃金價格已上漲逾15%。在經濟或地緣政治不穩定時期，黃金向來被視為避險投資，且因其不孳息的特性，在低利率環境下，黃金更具吸引力。

在地緣政治方面，美國總統川普與俄羅斯總統普丁通電話數小時後，俄羅斯和烏克蘭互相指責對方違反「不攻擊能源目標」的新協議。

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