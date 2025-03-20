英特爾重挫近7％ 引爆點竟在台灣立法院

週三（19日）英特爾（Intel）股價收盤暴跌近7%。（彭博，本報合成）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週三（19日）英特爾（Intel）股價收盤暴跌近7%，係因國發會主委劉鏡清身兼台積電（2330）法人董事劉鏡清透露，董事會從未討論「接手英特爾」，並形容兩家公司像是柴油跟汽油，很難混在一起燒，這是有難度的。

過去幾個月，外傳英特爾和台積電可能在代工業務上進行合作，並可能引入輝達和AMD等企業加入。

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圍繞英特爾代工部門戰略變化的猜測，推動英特爾股價今年迄今漲幅超過19%。此外，近期陳立武（Lip-Bu Tan）被任命為英特爾新執行長後，英特爾股價隨之飆升。

週三英特爾股價收盤下跌6.94%、報24.12美元。

台灣時間19日，立法院經濟委員會邀國發會主委劉鏡清進行業務報告，劉鏡清表示，董事會從未討論「接手英特爾」並形容兩家公司像是柴油跟汽油，很難混在一起燒，這是有難度的。

劉鏡清澄清傳聞後，儘管那斯達克指數當日收高，但英特爾收盤仍暴跌近7%。

英特爾股價近幾個月來大幅波動，成為費半成分股波動最大的公司之一。

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