晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

英特爾重挫近7％ 引爆點竟在台灣立法院

2025/03/20 10:17

週三（19日）英特爾（Intel）股價收盤暴跌近7%。（彭博，本報合成）週三（19日）英特爾（Intel）股價收盤暴跌近7%。（彭博，本報合成）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週三（19日）英特爾（Intel）股價收盤暴跌近7%，係因國發會主委劉鏡清身兼台積電（2330）法人董事劉鏡清透露，董事會從未討論「接手英特爾」，並形容兩家公司像是柴油跟汽油，很難混在一起燒，這是有難度的。

過去幾個月，外傳英特爾和台積電可能在代工業務上進行合作，並可能引入輝達和AMD等企業加入。

圍繞英特爾代工部門戰略變化的猜測，推動英特爾股價今年迄今漲幅超過19%。此外，近期陳立武（Lip-Bu Tan）被任命為英特爾新執行長後，英特爾股價隨之飆升。

週三英特爾股價收盤下跌6.94%、報24.12美元。

台灣時間19日，立法院經濟委員會邀國發會主委劉鏡清進行業務報告，劉鏡清表示，董事會從未討論「接手英特爾」並形容兩家公司像是柴油跟汽油，很難混在一起燒，這是有難度的。

劉鏡清澄清傳聞後，儘管那斯達克指數當日收高，但英特爾收盤仍暴跌近7%。

英特爾股價近幾個月來大幅波動，成為費半成分股波動最大的公司之一。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財