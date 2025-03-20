華府擬對中製船舶徵港口費 恐衝擊美國煤炭、農產品出口

產業人士警告，川普政府計劃對中製船舶徵港口費，恐衝擊美國煤炭、農產品出口。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）計劃透過對訪問美國港口的中國船隻徵收鉅額費用，藉此重振美國造船業，不過業界人士警告，此舉可能造成出口商難以找到船隻將貨物運往國外，導致美國煤炭庫存激增，並給陷入困境的農業市場帶來不確定性。

《路透》報導，川普正在草擬一項行政命令，將藉由美國貿易代表的提案，對中國製造的船舶或是包含中國製船舶的船對徵收最高150萬美元（約新台幣4957.4萬元）的罰款。

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美國主要出口商、運輸供應商接受《路透》採訪、致美國官員的信件，以及下週美國貿易代表聽證會前所發表的評論指出，這些潛在的港口費用，限制了向國際買家運輸農業、能源、礦產、建設和製成品所需的船隻數量。

賓州煤炭貿易商Xcoal Energy & Resources執行長斯拉舍（Ernie Thrasher）在致美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）的信中表示，由於美國貿易代表辦公室擬議的費用，船東以拒絕為未來的美國煤炭運輸提供報價。

斯拉舍指出，制定並實施這些費用可能會導致美國煤炭出口在60天內停滯，使價值高達1300億美元（約新台幣4.29兆元）的煤炭出口面臨風險，這種收費結構可能會使美國煤炭的交付成本增加35％，使其在全球市場是失去競爭力。直接和間接造成的失業將是「災難性的結果」。

西維吉尼亞煤炭協會執行長漢米爾頓（Chris Hamilton）表示，由於未出售的煤炭庫存不斷增加，西維吉尼亞州的煤礦也正準備裁員。

美國石油協會（American Petroleum Institute，API）在3月10日提交給貿易代表辦公室的評論中表示，擬議的費用也可能使美國出口石油、液化天然氣和精煉燃料等其他能源產品變得更加困難。

美國貿易代表辦公室的提案也尋求將國內出口轉為依賴掛美國國旗，並在美國建造的船舶。據報導，目前懸掛美國國旗的貨輪數量不到200艘，且並非所有貨輪都是美國本土製造。

航運協會波羅的海國際航運公會（BIMCO）在週一（17日）的評論中表示，這可能會嚴重削弱美國的能源出口，特別是液化天然氣出口，因為目前還沒有美國製、懸掛美國國旗的LNG運輸船投入營運或訂購。公會也補充提到，化學品出口也可能受到嚴重影響。

美國農民也同樣對此感到擔憂，美國農業事務聯合會（American Farm Bureau Federation，AFBF）表示，美國農民不僅飽受中國、墨西哥和加拿大報復性關稅的衝擊，還陷入了中國製船舶費用糾紛的泥沼。

3名美國穀物出口貿易商坦言，由於5月之後無法確保海上運輸，出口商不確定最終成本會是多少，限制了他們銷售玉米、大豆和小麥等美國大宗農產品的能力。

根據貿易數據，2024年美國出口超過640億美元（約新台幣2.11兆元）的散裝農作物、動物飼料和植物油。美國農業事務聯合會表示，大宗農產品出口商每年可能因為這些費用面臨3.72億至9.3億美元（約新台幣122.9億至307.3億元）的額外運輸成本。這代表美國農民在全球市場上的利潤，將受到龐大的損失。

美國大豆協會主管政府事務的康貝利克（Alexa Combelic）表示，美國農產品出口商透過利用成本效益高、高效率的國內運輸系統，將產品送到市場，在與全球對手的競爭當中佔據優勢，一旦政府為這個高效的系統增加成本時，就不再有效率了，美國將不再具有競爭優勢。

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