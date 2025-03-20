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聯手台積電組隊救英特爾？黃仁勳澄清：未受邀投資

2025/03/20 08:42

輝達執行長黃仁勳。（彭博）輝達執行長黃仁勳。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日市場傳出，晶圓代工龍頭台積電（2330）將組隊成立合資公司，接手英特爾（Intel）搖搖欲墜的製造部門，AI指標股輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳週三（19日）表示，公司並沒有接到與其他企業一同收購英特爾股份的邀請。

在加州聖荷西舉行的輝達GTC大會記者會上，黃仁勳被問到輝達是否將與台積電（2330）組成財團收購英特爾，黃仁勳回應表示，沒有人邀請輝達加入財團，或許還有其他人參與，但自己並不清楚，可能會組成團體，但強調自己沒有被邀請。

《路透》在本（3）月稍早報導指出，台積電已與輝達、博通（Broadcom）和超微（AMD）進行接洽，商討入股一家合資企業，接手英特爾的工廠。先前其他媒體報導也提到，在美國總統川普（Donald Trump）的支持下，英特爾正在考慮分拆代工業務，並將控制權轉移給包括台積在內的財團。

在回答分析師關於川普上調關稅影響的問題時，黃仁勳表示，輝達認為短期的影響不大，但從長遠來看，生產將逐步轉移到美國。晶圓代工龍頭台積電日前宣佈，計劃在美國新增1000億美元（約新台幣3.31兆元）投資，用於建造5座額外的晶圓廠。在談到台積電位於亞歷桑納州的新廠時，黃仁勳透露，輝達參與其中，目前正在亞利桑納州生產晶片。

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