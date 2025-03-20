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台灣人高居前3！訪日本外國客2月破300萬人次 中國暴增57％原因曝

2025/03/20 08:41

日本政府觀光局（JNTO）公布2025年2月訪日外籍遊客統計數字，年增16.9%、達到約325萬8100人次。（法新社）日本政府觀光局（JNTO）公布2025年2月訪日外籍遊客統計數字，年增16.9%、達到約325萬8100人次。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本政府觀光局（JNTO）公布今（2025）年2月訪日外籍遊客統計數字，比去（2024）年2月增加16.9%、達到約325萬8100人次，是首次在2月突破300萬人次，其中今年2月造訪日本的中國旅客，比去年2月暴增57.3%，來到72萬2700人次，JNTO分析，主要受1月下旬開始的中國春節假期，以及航班增加的影響。

JNTO分析指出，訪日外國旅客數增長的主要原因有2點，首先是部分亞洲地區的春節假期持續至2月初；其次是來自澳洲和美國的旅客，對日本滑雪季的需求旺盛，進一步推高了整體訪日人數。

從地區來看，南韓以84萬7300人次、年增3.5%居首，中國則有72萬2700人次、年增57.3%，第3名是台灣的50萬7300人次、年增1.0%，以及香港19萬5500人次，年減5.0%和美國19萬1500人次，年增28.8%。

JNTO分析，南韓旅客增加的原因，主要來自航線增班以及包機航班影響；中國則是受1月下旬開始的學校假期和春節假期的影響，以及飛往成田、福岡等航班增班，加上考量當前國際局勢，促使更多中國旅客選擇日本而非其他競爭國家的趨勢明顯；台灣除了1月下旬開始的學校和春節假期外，到新千歲、北九州等包機航班在內的地方航線增加，也推動了2月訪日遊客數的創下歷年同期最高紀錄。

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