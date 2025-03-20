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Fed維持降息步調！道瓊強彈383點 台積電ADR收紅

2025/03/20 05:56

Fed主席鮑爾週三發表談話，美股上漲。（歐新社）Fed主席鮑爾週三發表談話，美股上漲。（歐新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯準會（Fed）一如市場普遍預期，維持利率不變，並表示今年可能還會進行兩次降息，也預測經濟成長將放緩，通膨上升。週三美股一掃陰霾，道瓊工業指數上漲383.32點、0.92%，標普500和那斯達克指數分別上漲1.08%、1.41%，費城半導體指數漲幅0.99%，台積電ADR收紅漲0.36%，收在173.76美元。

綜合外媒報導，美國央行維持基準利率在4.25%至4.5%之間，符合市場預期，Fed也維持將在今年內再降息兩次的預期，並指出「經濟前景的不確定性增加」。Fed主席鮑爾（Jerome Powell）表示，美國經濟總體強勁，過去兩年在實現目標上取得重大進展，勞動力市場狀況穩健，通膨率儘管目前仍然略高，但已接近2%的長期目標。他並表示，關稅對通膨的影響可能只是短期的。

鮑爾發表談話後，投資人們對降息的前景表示樂觀，美股走揚。近幾週，一系列經濟指標顯示，隨著貿易政策擔憂加劇，經濟和消費者信心可能正在降溫，導致美國股市面臨拋售壓力。不過近期顯示出觸底跡象，在過去4個交易日中有3個交易日出現上漲。

週三大型股表現亮眼，電動車製造商特斯拉在連日下跌後，強彈4.68%。AI晶片龍頭輝達上漲1.81%，此前輝達執行長黃仁勳表示，已做好準備應對AI產業的轉變，亞馬遜漲1.41%、微軟升1.12%、蘋果漲1.20%、Alphabet漲2.22%、Meta漲0.29%。

道瓊工業指數上漲383.32點或0.92%，收41964.63點。

那斯達克指數上漲246.67點或1.41%，收17750.79點。

S&P 500指數上漲60.63點或1.08%，收5675.29點。

費城半導體指數上漲45.51點或0.99%，收4634.53點。

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