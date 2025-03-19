搭金價飆破3千美元列車 黃金4大商品投資須知

金價飆破三千美元，點燃投資者加入淘金熱情。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕金價飆破三千美元，點燃投資者加入淘金熱情。金融資訊網站「市場觀察」（MarketWatch）點出投資黃金相關商品需注意的四件事。

首先是金條、金幣等實物黃金投資。

實物黃金是傳統的保值選擇，尤其適合長期投資者。在通膨高漲和經濟動盪時期，持有實物黃金能有效地迴避貨幣貶值的風險。

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在金價突破3000美元後，實物黃金的吸引力將會持續存在一段時間。但需要注意的一點是，實物黃金的回報更多地體現在長期性和穩定性，而非短期暴利。

第二是黃金ETF。

黃金ETF（黃金交易所交易基金）以其低門檻和高流動性受到投資者青睞。對於那些更喜歡短期持有並追求變現便利性的投資者，ETF優於實物黃金，因其可在需要資金時迅速變現。

但投資黃金ETF需一般支付年管理費，而且它的漲跌與股市存在一定關聯。不過，其靈活性仍是很多新手和中短期投資者的理想選擇。

第三是黃金礦業公司。

黃金礦企是當前最值得關注的潛力領域。以VanEck黃金礦業ETF為例：在2024年，其漲幅僅為9.4%，遠低於黃金的27.5%增幅，這意味著其漲勢尚未完全跟上金價。今年迄今漲幅約為27%，而黃金期貨上漲13.3%，這表明機構投資者正逐步入場。黃金礦企仍被認為是處於飆升的「早期階段」，或許仍有補漲空間。

不過，在投資礦企前，需要對每家公司進行深入的研究，包括管理團隊、生產成本及礦區地緣政治風險在內的各種因素，都有可能影響未來的投資回報。

第四是黃金期貨與期權。

期貨和期權能夠通過槓桿放大收益或虧損，更適合那些善於捕捉金價短期波動的專業投資者。在金價高位震盪的當下，專業和熟練的操作可能會帶來超額回報。

但黃金期貨與期權僅僅適合那些經驗豐富、風險承受能力較高的投資者。由於當前市場波動加劇，該投資方式對保證金的要求可能會導致資金面臨壓力，而對那些熟悉金融衍生品的交易者而言，該投資方式更具吸引力。

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