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廣達、緯創揮軍GTC 鞏固GB300市場地位

2025/03/19 21:56

輝達執行長黃仁勳在GTC大會上造訪雲達展位。（雲達提供）輝達執行長黃仁勳在GTC大會上造訪雲達展位。（雲達提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）、緯創（3231）持續深化輝達（NVIDIA）合作關係，雙方此次揮軍輝達位於美國加州聖荷西的GTC大會以鞏固市場領導地位，其中，廣達旗下雲達（QCT）釋出配備輝達加速技術的全新AI伺服器系統級解決方案，緯創集團緯穎（6669）則向買主提供GB300 NVL72平台AI伺服器與先進液冷技術。

雲達今年以「探索全新AI疆界」為主題，以多種全新加速運算解決方案以及生成式AI情境鎖定資料中心、邊緣端商機，並公布同步支援輝達甫於大會中宣布的新產品，包括Blackwell Ultra平台產品HGX B300 NVL16，以及GB300 NVL72架構伺服器。

雲達指出，旗下最新的AI伺服器機種皆搭載輝達最新晶片，從運算能力方面來看，有助於導入AI邏輯推論、代理式AI應用與推論應用，並推動性能突破。此外，全新支援輝達RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition技術的AI伺服器，屬於資料中心等級的人工智慧，其視覺運算用途的圖形處理器也可加速多項嚴苛的企業工作負載。 

緯穎先進技術導入整合式機櫃

緯穎總經理林威遠表示，在當前的AI浪潮中，算力的優化必須從機櫃層級進行全面整合，涵蓋圖形處理器、運算系統、冷卻技術、供電技術、網路平台等面向。作為首批搭載GB300 NVL72架構的公司之一，已攜手緯創打造液冷無風扇設計的AI整機櫃解決方案，以及先進HGX系統和網路平台。

林威遠說，緯穎透過在系統整合、冷卻技術方面的專業實力，可望及時滿足高效能AI運算解決方案的市場需求，協助客戶在AI時代中保持領先地位。因應生成式AI時代，市場對於運算力、散熱技術的要求與日俱增，公司後續將協助資料中心在現有基礎設施框架下，更快速地佈署、導入先進解決方案。

緯穎攜手緯創打造液冷無風扇設計的AI整機櫃解決方案，以及先進HGX系統和網路平台。（緯穎提供）緯穎攜手緯創打造液冷無風扇設計的AI整機櫃解決方案，以及先進HGX系統和網路平台。（緯穎提供）

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