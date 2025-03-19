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使用台積電晶片 超微RX 9070首批熱賣20萬張

2025/03/19 21:49

超微在發布初期已售出約20萬台RX 9070和 RX 9070 XT。（示意圖，取自網路）超微在發布初期已售出約20萬台RX 9070和 RX 9070 XT。（示意圖，取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕超微（AMD）指出，在發布初期全球已售出約20萬台RX 9070和 RX 9070 XT顯示卡，使用的Navi 48 SKU晶片由台積電生產，快速銷售驚人。

隨著生產能力的提高，AMD Radeon RX 9070系列的持續分銷也將隨之發展。根據初步報導，首批出貨的Navi 48 SKU由台積電生產，已經全部分配，在發布初期已售出約20萬台RX 9070和 RX 9070 XT。

業內專家指出，儘管目前供應鏈仍受到限制，但授權董事會合作夥伴計畫的每週補貨預計將在4月中旬穩定庫存水準。

對於超微合作公司的定價策略一直採取不干涉的態度，儘管該公司提倡遵守建議零售價，但董事會合作夥伴在製定客製化設計的價格時仍行使自由裁量權。因此，一些RX 9070 XT 型號的售價較高，比參考定價結構高出200美元。

超微最近銷售20萬台Radeon RX 9070系列產品，成為管理高效能GPU生產和分銷挑戰的案例研究。零售店庫存有限表明當前的供應限制，而不是市場興趣的反映。隨著台積電增加晶片產量，預計後續的出貨量將緩解供需失衡狀況。

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