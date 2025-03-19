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技嘉、微星AI伺服器勁舞 同登輝達GTC搶商機

2025/03/19 21:26

技嘉此次透過子公司技鋼向市場提供一站式AI運算解決方案「GIGAPOD」。（技嘉提供）技嘉此次透過子公司技鋼向市場提供一站式AI運算解決方案「GIGAPOD」。（技嘉提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電競設備大廠技嘉（2376）、微星（2377）長年攜手輝達（NVIDIA）深耕圖形處理器（GPU）商機，此次雙方各自前往輝達位於美國加州聖荷西的GTC大會強化AI伺服器產業佈局，其中，技嘉釋出最新GB300 NVL72 架構的液冷節點機櫃級解決方案，微星則聚焦MGX架構的先進4U與2U規格的AI伺服器平台。

技嘉此次透過子公司技鋼向市場提供一站式AI運算解決方案「GIGAPOD」，以支援HGX B300 NVL16平台的強勁需求，此類產品具備氣冷、直接液體冷卻設計，並整合圖形處理器、基板與閘道管理軟體，以利於最佳化資源運用，為 AI超大規模資料中心（Hyperscalers）提供足夠的運算力。

以外，技嘉登展的看點除了HGX B300 NVL72架構的AI伺服器，還包括兩款MGX 伺服器，分別搭載 Grace超級中央處理器晶片、BlueField-3資料處理器晶片以及 網路解決方案。部分機種甚至有利於提供高效AI與圖像處理效能，並在輝達軟體技術加持之下，適用於虛擬化、雲端運算與相關AI應用。

微星：助力企業架設AI基礎設施

微星企業平台解決方案總經理許言聞表示，AI已成為企業資料中心關注的核心，企業級客戶正積極採用先進AI技術以獲取競爭優勢。微星的AI伺服器專為應對不斷變化的需求而設計，具備良好的擴展性、靈活性與彈性，可滿足快速增長的AI工作負載。

微星藉由打造不同規格的AI伺服器，鎖定從小規模推理運算到大規模AI訓練等的各種應用場景。（資料照）微星藉由打造不同規格的AI伺服器，鎖定從小規模推理運算到大規模AI訓練等的各種應用場景。（資料照）

許言聞說，透過整合輝達MGX 參考架構，微星將能協助企業構建具前瞻性的AI基礎設施，在最大化效能的同時，降低系統複雜度與停機時間，推動企業與資料中心的長期創新與適應性發展。部分機種甚至適用於大型語言模型（LLM）深度學習訓練與複雜的數據分析。

此外，微星也藉由打造不同規格的AI伺服器，鎖定從小規模推理運算到大規模AI訓練等的各種應用場景，為AI基礎設施提供高效、靈活的解決方案。目前微星品牌已滲透全球130多個國家，包括筆電、個人電腦、顯示卡、顯示器、主機板、伺服器、工業電腦、機器人產品與車用資訊娛樂和車載資通訊系統。

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