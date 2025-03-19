台電虧損遭疑與特定光電業者連結 曾文生親上火線解釋

台電董事長曾文生解釋，對寶晶、森威、雲豹、泓德等4家光電業者轉供賣給民間的比例高達8成，台電只有收購約2成，去年購電金額約12億元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電虧損屢遭外界與特定光電業者連結，台電董事長曾文生親上火線解釋，寶晶、森威、雲豹、泓德等4家光電業轉供賣給民間的比例高達8成，台電只有收購約2成，去年購電金額約12億元。

台電近年電價未合理反映燃料成本，近幾年負擔民生電價約2600億元、產業電價約3400億元，合計達到6千億元；政府透過疫後預算補貼500億元，兩次增資2500億元，今年若無法調整電價，台電預估仍會再虧465億元。

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而外界批評，台電虧損與外購綠電、外購民間電力價格過高所致；曾文生說明，寶晶、森威、雲豹、泓德等四家光電業者，透過台電轉供給民間的比例約八成，其中雲豹超過九成，實際上，台電對四家收購的比例約20%，去年購入度數約3.3億度、12億元左右。

曾文生說，特定人士不斷說圖利光電集團，但這代表兩種意義，首先，四家光電業者多數還是賣給民間，其次，民間也真的有綠電需求。

至於IPP購電金額也遭指過高，曾文生說明，台電和IPP業者都是簽署25年長期合約，而當時的利率水準較高，如1995年利率水準約8%，2000年約7%，但目前的利率僅在2到3%。

而長期合約為何不採浮動費率而是固定利率?台電副總蔡志孟解釋，IPP是百億元以上大投資，銀行融資會要求以固定利率，來保障獲利，才會願意貸款給業者。

台電以2021年得標的IPP電廠單價來看，平均單價介於2.87到3.03元，與台電自己的通霄電廠2020年啟用的新機組來看，每度約2.87元，實際價格相近。

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