英國在台辦事處舉辦「科技創新成果分享會」 促進台英科技合作

英國在台辦事處19日舉辦「台英科技創新成果分享會」。（英國在台辦事處提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕英國在台辦事處攜手工研院推動「2024-2025台英創新產業研究人員移地研究計畫」（2024-2024 UK-Taiwan Innovative Industries Programme），支持台英產學研單位之研發人才交流前瞻科技，今（19）日舉辦「台英科技創新成果分享會」。英國在台辦事處經濟署署長韓杰（Jessica Henry）表示，此計畫讓台英產學研機構能夠直接互動，促進科技交流、技術轉移與合作機會，為台英科技合作做出貢獻並帶來商機。

英國在台辦事處經濟署署長韓杰表示，國際合作與人才交流是科技創新的重要一環，此計畫讓台英產學研機構能夠直接互動，促進科技交流、技術轉移與合作機會，為台英科技合作做出貢獻並帶來商機。

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工研院資深副總暨協理蘇孟宗指出，自2018年英國在台辦事處啟動「台英創新產業研究人員移地研究計畫」以來，工研院積極推動台英雙邊學研機構的技術交流合作，至今已累計33案，今年該計畫補助範圍首次納入產業，進一步強化雙向合作機制，期望透過台英雙邊產學研人才交流與深化機構合作，推動技術創新與產業發展。

「2024-2025台英創新產業研究人員移地研究計畫」由英國在台辦事處支持，自2018年啟動至今，持續推動台英研究人員互訪，2024年首度納入產業研究人員補助，支持產學研機構跨界合作，讓交流面向更加多元，也進一步支持科研技術落地應用，此次計畫共補助14案，科技領域涵蓋生技醫療、半導體、低軌衛星與智慧製造等領域。分享會則邀請獲選企業與研究機構分享合作歷程及對台英科技合作優勢之觀察，進一步鼓勵、支持未來雙邊在前瞻科技的發展。

英國在台辦事處指出，在推動移地研究計畫之餘，辦事處也積極促成更多技術合作，例如支持英國半導體、智慧製造、淨零碳排與智慧城市等領域的新創及成熟企業訪台，探索合作機會，台英雙方也積極透過推動「台英創新研發合作計畫」等支持創新，連年投入逾一千萬英鎊，支持雙方產學研機構積極投入前瞻科技，帶動兩邊科技及產業發展。

展望未來，英國在台辦事處表示，將持續推動雙邊產業研發合作，透過專家互訪、企業交流、共同研發等多元方式，進一步促成更多技術合作、產業聯盟與商業機會，未來可望促成更多具國際競爭力的技術突破，為全球市場創造更大價值。

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