Costco 19年老員工推薦 3月份這9樣商品必買

Costco門店擺滿從食品、雜貨到電子產品等各種商品，且價格實惠。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國「商業內幕」報導，一名在Costco工作19年的老員工表示，自己很喜歡在Costco貨架上探寶尋找新發現。最近，他推薦3月在Costco購買的最棒的9樣東西，包括美味小吃和家庭必需品。

1. 新品之一：提拉米蘇芝士蛋糕（tiramisu cheesecake）

請繼續往下閱讀...

這款奢華的冷萃芝士蛋糕融合兩種經典甜點，外皮由全麥餅乾和可可粉製成。和提拉米蘇一樣，上面也撒了馬斯卡彭奶酪（mascarpone）。這款季節性商品在他工作的門店售價為24美元。

2. Brio底部裝水式飲水機（Brio bottom-loading watercooler）

隨著天氣轉暖，3月是考慮投資一台新飲水機的好時機。這款機器具備熱水、冷水和室溫水的溫度設定功能，底部貯藏櫃可放入最大5加侖（約18.9升）的水桶。這款產品零售價為200美元。

3. That's It迷你水果棒（The That's It mini fruit bars）

對於喜歡吃零食的人，建議That's It迷你水果棒。它們是成人和兒童的絕佳零食，不含任何添加糖。每袋包含草莓、芒果和藍莓三種口味，共24支水果棒，售價14美元。營養師米婭‧辛（Mia Syn）對「Eat this'not that」網站說，Costco出售的That's it迷你水果棒由單一成分水果製成，因此，可幫你輕鬆達到每天1.5～2.5杯水果的攝入量，而不必擔心新鮮水果還來不及吃就變質了。

4. Sabatier Build-a-Board竹製托盤（Sabatier Build-a-Board bamboo serving tray）

Costco3月推出了一些很棒的待客物品，包括Sabatier Build-a-Board竹製托盤。這款托盤配有可鎖的蓋子，有六個隔層，方便攜帶零食。售價20美元。

5. 別致的Igloo冷藏袋（Igloo cooler bags）

這款時尚的袋子有黑色和棕色兩種顏色，可以裝兩瓶葡萄酒，但裡面的隔板可拆卸，因此可以輕鬆攜帶任何飲料。這種袋子售價20美元，一直是熱銷商品。

6. Essentia瓶裝水（Essentia water）很超值

Costco正在出售24瓶裝的Essentia鹼性水，售價14美元。在查看了其它當地雜貨店的價格後，這是迄今為止他最划算交易。促銷結束後，一盒24瓶裝的售價為18美元。Essentia Water被譽為美國最健康純淨的瓶裝水品牌。擁有PH值9.5或更高，是保持身體水分最可靠的「健康水」，水的口感清爽自然，很好入口。

7. Tetris Tumble XL經典遊戲

Tetris Tumble XL看起來適合全家一起玩。這款遊戲可以在室內或室外玩，要求玩家在傾斜的底座上堆疊超大積木。這款商品的零售價為100美元。

8. Froot Thief多種口味套裝（Froot Thief variety pack）

Costco零食區總是藏著各種小驚喜，The Froot Thief就是其中之一。Froot Thief多種口味套裝有草莓和混合漿果口味，是孩子們的有趣零食。這款零食是純素、無麩質、無乳製品和猶太潔食。售價10美元。

9. 漂亮的Casual Living雙面毛毯迎接春天

Costco老員工特別推薦這款漂亮的Casual Living雙面毛毯，非常適合春天使用。

老員工說，「這款毛絨毛毯正反兩面有兩種不同的花卉圖案，一直是店裡的熱門商品。雙面毛毯的特點讓你感覺只需花一條毯子價錢，就能買到兩條毯子。」每條毯子售價11美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法