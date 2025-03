Costco 19年老員工推薦 3月份這9樣商品必買

Costco門店擺滿從食品、雜貨到電子產品等各種商品,且價格實惠。(路透)

〔財經頻道/綜合報導〕美國「商業內幕」報導,一名在Costco工作19年的老員工表示,自己很喜歡在Costco貨架上探寶尋找新發現。最近,他推薦3月在Costco購買的最棒的9樣東西,包括美味小吃和家庭必需品。

1. 新品之一:提拉米蘇芝士蛋糕(tiramisu cheesecake)

這款奢華的冷萃芝士蛋糕融合兩種經典甜點,外皮由全麥餅乾和可可粉製成。和提拉米蘇一樣,上面也撒了馬斯卡彭奶酪(mascarpone)。這款季節性商品在他工作的門店售價為24美元。

2. Brio底部裝水式飲水機(Brio bottom-loading watercooler)

隨著天氣轉暖,3月是考慮投資一台新飲水機的好時機。這款機器具備熱水、冷水和室溫水的溫度設定功能,底部貯藏櫃可放入最大5加侖(約18.9升)的水桶。這款產品零售價為200美元。

3. That's It迷你水果棒(The That's It mini fruit bars)

對於喜歡吃零食的人,建議That's It迷你水果棒。它們是成人和兒童的絕佳零食,不含任何添加糖。每袋包含草莓、芒果和藍莓三種口味,共24支水果棒,售價14美元。營養師米婭‧辛(Mia Syn)對「Eat this'not that」網站說,Costco出售的That's it迷你水果棒由單一成分水果製成,因此,可幫你輕鬆達到每天1.5~2.5杯水果的攝入量,而不必擔心新鮮水果還來不及吃就變質了。

4. Sabatier Build-a-Board竹製托盤(Sabatier Build-a-Board bamboo serving tray)

Costco3月推出了一些很棒的待客物品,包括Sabatier Build-a-Board竹製托盤。這款托盤配有可鎖的蓋子,有六個隔層,方便攜帶零食。售價20美元。

5. 別致的Igloo冷藏袋(Igloo cooler bags)

這款時尚的袋子有黑色和棕色兩種顏色,可以裝兩瓶葡萄酒,但裡面的隔板可拆卸,因此可以輕鬆攜帶任何飲料。這種袋子售價20美元,一直是熱銷商品。

6. Essentia瓶裝水(Essentia water)很超值

Costco正在出售24瓶裝的Essentia鹼性水,售價14美元。在查看了其它當地雜貨店的價格後,這是迄今為止他最划算交易。促銷結束後,一盒24瓶裝的售價為18美元。Essentia Water被譽為美國最健康純淨的瓶裝水品牌。擁有PH值9.5或更高,是保持身體水分最可靠的「健康水」,水的口感清爽自然,很好入口。

7. Tetris Tumble XL經典遊戲

Tetris Tumble XL看起來適合全家一起玩。這款遊戲可以在室內或室外玩,要求玩家在傾斜的底座上堆疊超大積木。這款商品的零售價為100美元。

8. Froot Thief多種口味套裝(Froot Thief variety pack)

Costco零食區總是藏著各種小驚喜,The Froot Thief就是其中之一。Froot Thief多種口味套裝有草莓和混合漿果口味,是孩子們的有趣零食。這款零食是純素、無麩質、無乳製品和猶太潔食。售價10美元。

9. 漂亮的Casual Living雙面毛毯迎接春天

Costco老員工特別推薦這款漂亮的Casual Living雙面毛毯,非常適合春天使用。

老員工說,「這款毛絨毛毯正反兩面有兩種不同的花卉圖案,一直是店裡的熱門商品。雙面毛毯的特點讓你感覺只需花一條毯子價錢,就能買到兩條毯子。」每條毯子售價11美元。

