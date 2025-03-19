和碩、仁寶跳恰恰 同登輝達GTC大會

和碩指出，集團憑藉著輝達的尖端平台，結合自家的先進冷卻技術與雲端「PEGAVERSE」平台，正在為資料中心的效能與永續性樹立新標準。（和碩提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）、仁寶（2324）持續努力追趕AI伺服器事業進度，兩家業者今年登上輝達（NVIDIA）位於美國加州聖荷西的GTC大會，其中，和碩釋出以NVIDIA GB300 NVL72平台為基礎的高密度機櫃解決方案，仁寶則正式發表3款基於輝達MGX架構的全新伺服器平台。

和碩資深副總經理暨技術長徐衍珍表示，集團憑藉著輝達的尖端平台，結合自家的先進冷卻技術與雲端「PEGAVERSE」平台，正在為資料中心的效能與永續性樹立新標準。此次推出的AI 伺服器採用HGX B300 NVL16架構，另款MGX伺服器則配載 RTX PRO 6000 Blackwell圖形處理器。

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此外，和碩為推動數位轉型，同步向市場提供以模擬技術為核心的AI驅動代理與虛擬標準作業程序 （VSOP）平台「YODA」，透過技術培訓、即時回饋與監督機制，全面提升企業運營效率。此平台基於 輝達Omniverse 與Isaac Sim先進運算技術，有助於實現虛擬工業操作指導，優化組裝流程，縮短學習曲線，並顯著提升產品良率。

有鑑於AI科技已成為流行趨勢，和碩最新推出的人工智慧代理系統「JEDI」同樣是根據輝達Omniverse、Isaac Sim兩項技術並結合自家

「PEGAVERSE」平台，靈活導入不同產業與領域，確保高品質生產並提升可靠性，有助於企業在快速變遷的時代中實現成長與創新，提升整體效率與生產力，目標為產業競爭力創造突破性發展。

仁寶高效能GPU伺服器搶市

仁寶此次攜手關係企業康舒（6282）、機箱設計領導者勤誠興業、軟體開發商數位無限軟體、全球知名記憶體製造商三星電子，以及全球領先的兩相直接液體冷卻技術開發專業品牌ZutaCore等合作夥伴，打造出SX420-2A、SX220-1N、SX224-2A共3款輝達MGX架構伺服器，專為企業級 AI、高效能運算（HPC）及高負載計算應用而設計。

仁寶追求高效能運算的未來發展趨勢，隨著AI應用持續推動產業變革，幫助企業高效應對計算密集型工作負載。目前已開始出貨搭載輝達上一代先進產品，也就是GH200 Grace Hopper超級晶片伺服器，並預計未來將擴大出貨量，以因應市場強勁需求並展現對於集團伺服器事業的發展信心。

此外，仁寶同步運用5G 射頻、開放無線接入網（O-RAN）領域的專業技術，持續推動無線通訊技術創新。此次釋出的SX220-1N伺服器整合 Aerial技術與5G基站功能，推出「AI RAN」解決方案，可提升網路智能化與運營效率，實現5G自動化認知測試，優化頻譜利用率，擴大網路覆蓋範圍，並有效降低運營成本。

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