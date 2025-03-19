晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

和碩、仁寶跳恰恰 同登輝達GTC大會

2025/03/19 20:25

和碩指出，集團憑藉著輝達的尖端平台，結合自家的先進冷卻技術與雲端「PEGAVERSE」平台，正在為資料中心的效能與永續性樹立新標準。（和碩提供）和碩指出，集團憑藉著輝達的尖端平台，結合自家的先進冷卻技術與雲端「PEGAVERSE」平台，正在為資料中心的效能與永續性樹立新標準。（和碩提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）、仁寶（2324）持續努力追趕AI伺服器事業進度，兩家業者今年登上輝達（NVIDIA）位於美國加州聖荷西的GTC大會，其中，和碩釋出以NVIDIA GB300 NVL72平台為基礎的高密度機櫃解決方案，仁寶則正式發表3款基於輝達MGX架構的全新伺服器平台。

和碩資深副總經理暨技術長徐衍珍表示，集團憑藉著輝達的尖端平台，結合自家的先進冷卻技術與雲端「PEGAVERSE」平台，正在為資料中心的效能與永續性樹立新標準。此次推出的AI 伺服器採用HGX B300 NVL16架構，另款MGX伺服器則配載 RTX PRO 6000 Blackwell圖形處理器。

此外，和碩為推動數位轉型，同步向市場提供以模擬技術為核心的AI驅動代理與虛擬標準作業程序 （VSOP）平台「YODA」，透過技術培訓、即時回饋與監督機制，全面提升企業運營效率。此平台基於 輝達Omniverse 與Isaac Sim先進運算技術，有助於實現虛擬工業操作指導，優化組裝流程，縮短學習曲線，並顯著提升產品良率。

有鑑於AI科技已成為流行趨勢，和碩最新推出的人工智慧代理系統「JEDI」同樣是根據輝達Omniverse、Isaac Sim兩項技術並結合自家

「PEGAVERSE」平台，靈活導入不同產業與領域，確保高品質生產並提升可靠性，有助於企業在快速變遷的時代中實現成長與創新，提升整體效率與生產力，目標為產業競爭力創造突破性發展。

仁寶高效能GPU伺服器搶市

仁寶此次攜手關係企業康舒（6282）、機箱設計領導者勤誠興業、軟體開發商數位無限軟體、全球知名記憶體製造商三星電子，以及全球領先的兩相直接液體冷卻技術開發專業品牌ZutaCore等合作夥伴，打造出SX420-2A、SX220-1N、SX224-2A共3款輝達MGX架構伺服器，專為企業級 AI、高效能運算（HPC）及高負載計算應用而設計。

仁寶追求高效能運算的未來發展趨勢，隨著AI應用持續推動產業變革，幫助企業高效應對計算密集型工作負載。目前已開始出貨搭載輝達上一代先進產品，也就是GH200 Grace Hopper超級晶片伺服器，並預計未來將擴大出貨量，以因應市場強勁需求並展現對於集團伺服器事業的發展信心。

此外，仁寶同步運用5G 射頻、開放無線接入網（O-RAN）領域的專業技術，持續推動無線通訊技術創新。此次釋出的SX220-1N伺服器整合 Aerial技術與5G基站功能，推出「AI RAN」解決方案，可提升網路智能化與運營效率，實現5G自動化認知測試，優化頻譜利用率，擴大網路覆蓋範圍，並有效降低運營成本。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財