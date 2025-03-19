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遠銀Bankee推出全球首張B2B韓貨採購卡 升級台韓貿易支付

2025/03/19 20:19

遠銀Bankee宣布，推出全球首張B2B韓貨採購卡。（業者提供）遠銀Bankee宣布，推出全球首張B2B韓貨採購卡。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為提升貿易支付效率，遠東商銀Bankee社群銀行率先加入由Visa與大韓貿易投資振興公社（簡稱 Kotra ），共同合作開發的國際貿易支付平台GTPP （Global Trade Payment Platform） ，推出「BOSS企業卡（KOTRA GTPP專用）」，讓台灣進口商可以刷卡取代傳統的轉帳，為企業節省手續費、加速作業效率。

遠東商銀指出，近年全球貿易出現數位化浪潮，台灣企業在國際採購上的支付方式也面臨轉型挑戰。考量匯率波動加劇、傳統跨境匯款成本高昂、結算時間冗長等問題，企業急需更高效、安全的支付解決方案。

遠東商銀引用KOTRA數據指出，2024年韓國對台灣出口額約340億美元，台灣為韓國第5大出口市場。由Visa與大韓貿易投資振興公社（Kotra ）共同合作開發的數位貿易平臺GTPP，有望串聯起台灣買家和韓國中小企業，突破出口付款時面臨的支付痛點。

遠東商銀Bankee社群銀行也與Visa、KOTRA共同推出台灣市場唯一專為臺韓貿易設計的企業採購卡「BOSS企業卡」。遠東商銀Bankee預估，推出後將有10%交易可透過BOSS企業卡支付韓國供應商貨款，為台灣市場新增34億美元的商機。

Bankee社群銀行解釋，使用遠東商銀BOSS企業卡（KotraGTPP專用）支付，具有６大優勢，包括可收到即時刷卡通知，即時掌握付款進度；支援美元與韓元計價，多幣別結算，去匯兌繁瑣步驟；免國外清算交易手續費，可省下國外交易清算手續費約1.5%；更可提供延後付款最長50天的付款週期，優化資金運用效率。同時提供數位化帳務管理，且線上填單申請僅需10至20分鐘，最快3至5個工作天內完成核卡，全線上辦理，無需親臨分行。

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