為何輝達員工不關心股權價值？資深工程師曝內情

輝達資深員工就透露，員工們通常不談論彼此的股權價值。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）扮演AI產業霸主，其市值在這波熱潮中不斷向上攀升，員工的薪水也跟著水漲船高，輝達亦會對員工配發股票作為獎勵。早期在輝達工作的員工，有30%已晉身為千萬富翁，而現在76%的員工手上持有的股票，平均也至少有百萬美元價值。然而，資深員工就透露，員工們通常不談論彼此的股權價值，只因為一個原因。

《商業內幕》報導，輝達的一名資深工程師賈斯汀（Justin Fung）日前接受Podcast節目訪問時，表示輝達大部分員工都是長期在職，目前，輝達仍以「舊守派」員工為主，他們對公司最近的崛起熱潮並不過於關注。

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賈斯汀透露「員工們其實不會談論他們的股權值多少，因為他們從來不是為了這而來的」，他說「他們真的只是喜歡自己所做的事。」

報導指出，輝達因為成為推動AI熱潮的領軍公司之一而獲得了聲譽。但在此之前，儘管在GPU領域取得了相對穩定的成功，它卻並不是一個家喻戶曉的名字。

隨著輝達的名氣爆漲，員工薪資也隨之水漲船高，截至2024年，輝達的平均薪資已突破22萬美元。賈斯汀表示，由於員工流動率不高，所以大部分同事都是從輝達仍以遊戲行業為主時期就加入並一直留下來的，他們加入多是出於對工作的熱愛。他說「很多人在公司出名之前就加入了，當時我們做的是遊戲設備」、「來自那個時代的員工都非常謙虛，這也是過去一代技術文化的體現。」

輝達與許多其他科技公司不同，賈斯汀指出輝達並沒有真正發展出「初創企業」文化。相反，他提到，CEO黃仁勳自公司創立以來一直保持著相對一致的願景。「儘管輝達現在變得如此有名，但它從未真正擁有像Airbnb或Snapchat那樣的初創企業文化，充滿年輕人一邊工作一邊享受生活的氣氛。」

賈斯汀表示，不像其他科技巨頭如Google或Facebook，輝達不會招聘「通才」並隨便安排職位，他們更看重的是那些擁有非常具體技能的人才。

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