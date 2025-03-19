金價登峰 櫃買黃金現貨平台熱度大提升

金價續揚，櫃買中心「黃金現貨交易平台」的日均量、總成交值、交易人次都明顯提升。（示意圖，路透）

〔記者歐宇祥／台北報導〕因國際局勢動盪，近期金價持續上漲，一度逼近每盎司3050美元新高，近日櫃買中心的「黃金現貨交易平台」交投也熱絡，截至昨（18）日，黃金現貨平台的總成交值達到6.37億元、成交量5666台兩，交易人次也達到488戶，相比去年同期成長近3倍，顯示投資人對黃金交易趨之若鶩。

根據櫃買中心統計，今年截至18日止，黃金現貨日均量達1385.68萬元，相對去年日均量699.44萬元成長許多；同樣截至昨日，黃金現貨平台的總成交值達6.37億元、總成交量為5666台兩，而去年全年的總成交值為16.2億元、總成交量1.68萬台兩，已經達到約4成，交易人次也達到488戶，相較去年同期的163戶增加299%。

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櫃買的黃金現貨交易平台推出至今已約10年，有2檔黃金現貨產品台銀金（AU9901）及一銀金（AU9902），其特色是可以使用現有證券帳戶下單買賣黃金現貨，給付結算與興櫃股票合併辦理，十分方便，也可以提領實體黃金，手續費也比照股票，比黃金存摺划算許多。因金價上揚已有一段時間，櫃買今年也計畫大力推廣此平台；此外，因交易單位是台兩，對小資族負擔相對大，也正研議開放用錢為單位買賣。

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