林元鵬真除水利署長 邱求慧陞任產發署長

經濟部人事異動，產業發展署長由產業技術司司長邱求慧陞任。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部水利署署長賴建信3月13日陞任經濟部常務次長，所遺署長職缺經行政院核定由代理署長林元鵬真除；產業發展署長由產業技術司司長邱求慧陞任。

另產業園區管理局前局長楊伯耕退休後，所遺局長職缺經行政院核定由產業發展署署長楊志清調任，產發署長職缺由技術司司長邱求慧陞任，技術司司長職缺由產發署組長郭肇中陞任。

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經濟部人事處表示，林元鵬是台大土木工程研究所碩士，歷任水利署總工程司、副署長等職務，曾參與鳥嘴潭人工湖等水資源開發，擔任百年大旱總水源調度工作，水利工程經驗豐富且具良好執行力、協調力及領導力。

楊志清是台科大管理研究所碩士，歷任經濟部主任秘書、產發署長職務，致力於產業創新條例修法工作，推動產業數位化、低碳化雙軸轉型，並透過推動跨產業的創新合作，增強國內產業供應鏈的連結，提升產業附加價值與供應鏈的韌性。

邱求慧是台大機械工程學系博士，歷任科技部產學及園區業務司司長、經濟部技術司長等職務，積極推動半導體等技術發展與國際科研合作，促成國際大廠來台投資、設立研發中心，並致力推動前瞻技術與產業創新。

郭肇中是台大化學工程研究所博士，歷任原技術處專門委員、產發署組長等職務，熟稔產業政策及行政經驗豐富，藉由此次陞任強化其職務歷練，並借重其專業帶領產業技術司團隊。

經濟部表示，部長郭智輝期望透過人員的職務輪調，培養跨域專業能力及執行力，以多元與創新應對國內外經濟挑戰，並期許各位新任首長，持續推動水資源管理、產業發展與園區規劃的穩定與安全，進一步強化政策落實與加速創新，推展產業升級、數位化及淨零轉型，厚實產業韌性及調適力。

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