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韓星金秀賢聯名商品喊卡？統一超商回應了

2025/03/19 18:22

紅遍全球的南韓戲劇男神金秀賢近日醜聞纏身，今天全台7-ELEVEn門市未見相關聯名商品，統一超商僅8個字回應表示，行銷檔期調整。（統一超商提供）紅遍全球的南韓戲劇男神金秀賢近日醜聞纏身，今天全台7-ELEVEn門市未見相關聯名商品，統一超商僅8個字回應表示，行銷檔期調整。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕紅遍全球的南韓戲劇男神金秀賢近日醜聞纏身，統一超商（2912）看好韓星偶像吸粉和帶貨力，原定今天起和金秀賢跨界合作，推出一系列聯名鮮食、咖啡到週邊小物，但今天全台7-ELEVEn門市未見相關聯名商品，統一超商僅8個字回應表示，行銷檔期調整。

鎖定年輕世代粉絲經濟，7-ELEVEN原定3月19日起掀韓星旋風，自3月19日起7-ELEVEN將與金秀賢跨界合作，由金秀賢躍上商品包裝推薦，包括自有品牌「星級饗宴」3款精品級美食，購買這3款鮮食就可免費獲得金秀賢限量明星小卡。

鮮食商品之外，7-ELEVEN逾6,000家門市CITY PRIMA精品咖啡更首度跨界與韓星金秀賢合作，於咖啡杯身推出3款主題杯與杯套，3月19日起CITY PRIMA買4杯69折再送限量金秀賢明信片乙個，CITY CAFE則推出期間限定金秀賢櫻花版杯套。

統一超商原先也將邀請金秀賢於「7-ELEVEN高雄櫻花季」獻聲演出、OPENPOINT粉絲專屬見面活動。

但今天活動開檔，全台7-ELEVEn門市卻未見金秀賢相關聯名商品，甚至外傳統一超商將向金秀賢求償3000萬元，統一超商未正面回應與金秀賢的聯名商品是否喊卡？僅表示，行銷檔期調整。

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