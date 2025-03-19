勤誠首度進軍輝達GTC大會 展示最新AI伺服器機殼

勤誠今年首度參加輝達年度盛會「GTC大會」。圖正中灰衣者為執行長陳亞男。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕伺服器機殼大廠勤誠（8210）今年首度參加輝達（NVIDIA）年度盛會「GTC大會」。勤誠是輝達MGX合作夥伴，現場展出下一代NVIDIA GB300伺服器機殼方案，及基於MGX架構合作的1U、2U及4U全系列AI產品，展現在產品研發上的實力，更協助客戶及夥伴展出共同開發的伺服器，展場上可見多款與客戶合作打造的新世代AI伺服器，推動伺服器產業互惠共贏的合作發展。

勤誠執行長陳亞男表示，勤誠以深厚的創新研發及生產製造實力與輝達合作，推出完整MGX架構的AI產品線，不論是以Open Chassis公規機殼、JDM/ODM共同設計製造、或OEM代工加值，從標準化部署到完全客製化開發，憑藉多元化的服務模式，皆能滿足系統廠及品牌廠客戶實現符合市場需求的解決方案，推動資料中心與企業在AI、HPC和大數據領域的多樣化部署。

請繼續往下閱讀...

陳亞男進一步強調，勤誠將持續加大在AI伺服器領域的投入，並保證將不會讓市場失望，隨著貼近服務客戶的產品開發團隊在地化的部署，以及全球製造在地化策略的實現，伴隨北美NCT廠與馬來西亞新廠的設立，勤誠將能夠更快速、精準地滿足全球客戶的需求，公司今年的營運目標有望持續成長，AI產品的發展將成為關鍵驅動力。

勤誠於GTC現場展示最先進的AI伺服器機殼，包含最新的GB300 Compute Tray以及GB200 Compute Tray，可透過輝達ConnectX-8 SuperNIC和BlueField-3 DPU加速網路功能，並適配NVL72液冷伺服器機櫃；2U MGX機殼方案，則以靈活配置及未來兼容性 ，助力企業級伺服器多元應用發展；4U MGX空冷及液冷伺服器機殼產品，則可滿足企業級資料中心發展需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法