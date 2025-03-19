18家半導體公司拜訪證交所 助攻打國際盃

德鑫半導體聯盟今訪證交所，圖前排中間由左至右分別為臺灣證券交易所總經理李愛玲、董事長林修銘、德鑫半導體控股公司代表意德士科技董事長闕聖哲、德鑫貳半導體控股公司代表微程式資訊董事長吳騰彥。（證交所提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕由國內18家頂尖半導體公司強強聯手成立的「德鑫」及「德鑫貳」控股公司，今日到訪證交所，盼能深化產業與資本市場間合作，助攻聯盟打國際盃，雙方就「碳權相關議題」及「IR投資人議合服務」進行交流討論。

證交所董事長林修銘表示，半導體產業是臺灣經濟的靈魂，更是臺灣在全球競爭中立足的關鍵，臺灣資本市場近年在國際市場表現名列前茅，半導體產業鏈的出色表現功不可沒。他強調，德鑫半導體聯盟此次進行產業供應鏈上中下游結盟，為臺灣半導體產業增添更多韌性，證交所樂見其成，證交所將不只持續為臺灣優質企業提供資金及支持，更將透過臺灣創新板為資本市場注入創新能量，為企業提供多元服務、創造價值與曝光。

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德鑫半導體聯盟代表意德士科技董事長闕聖哲則分享，聯盟成立契機係以團結打群架的方式壯大半導體供應鏈，也期許聯盟中的夥伴未來都能走進資本市場得到更多的資源支持。德鑫貳半導體控股公司代表微程式資訊董事長吳騰彥介紹聯盟之成員及架構，並說明聯盟中18家半導體公司透過策略合作、技術研發及資源整合共享，加速半導體產品開發，成功切入海外供應鏈。透過聯盟全球化佈局，不僅降低研發及採購成本，更能以平台整合資源，提升支援客戶需求速度之經驗及效率。

證交所則說明臺灣資本市場優秀表現及近期上市新制，並強調機構投資人對企業永續議題的重視已成為全球趨勢，若上市公司能強化ESG資訊揭露並落實議合（Engagement），將更容易吸引長期投資人並提升國際競爭力。為了協助企業與機構投資人進行有效溝通，證交所集團旗下指數公司亦同步推出「IR 議合平台」，整合法說會預約、投資人互動議合與ESG評級資料等功能，讓企業可快速檢視自身永續績效、即時回應投資人需求，並一站式完成對接與會議安排，進一步鞏固在資本市場的永續基礎與優勢。

碳交所分享全球永續發展的最新脈動，說明世界領先科技大廠的減碳實踐、產品碳中和的路徑規劃，及碳權投資與運用，如Microsoft、Google等組成Symbiosis Coalition共生聯盟對移除類碳權的創新預先承諾，突顯碳權在企業永續轉型中的關鍵角色。半導體產業未來透過證交所集團的資源平台及碳交所專業的國內外碳權服務，可有效取得並運用國內外碳權，強化碳管理及永續競爭力，穩固其於國際供應鏈的關鍵地位。

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