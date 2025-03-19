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對等關稅將至！美財長點名「骯髒15國」沒公平對待

2025/03/19 20:39

美國財長貝森特於（Scott Bessent）日前受訪時，他抨擊對美國產品徵收高關稅的「骯髒15國」（the dirty 15）。（資料照，路透）美國財長貝森特於（Scott Bessent）日前受訪時，他抨擊對美國產品徵收高關稅的「骯髒15國」（the dirty 15）。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普先前放話，自4月2日起將不分敵友的全面課徵對等關稅，隨著期限將至，美國財長貝森特於（Scott Bessent）18日表示，川普政府預計於4月2日向貿易夥伴提出「數字」，代表各自的關稅與其他貿易障礙，包含對等關稅稅率在內。此外，他還抨擊對美國產品徵收高關稅的「骯髒15國」（the dirty 15）。

根據《福斯財經》報導，貝森特在接受福斯財經新聞網節目Mornings with Maria訪問時表示，「4月2日每個國家都會收到一個數字，代表我們認為該國應有的關稅數字」，他表示，對於某些國家來說，數字可能相當低；對其他國家來說，可能相當高。

貝森特解釋，川普政府此舉是為了保障美國經濟、勞工與產業。這些數字代表美國對各貿易夥伴「關稅等級、非關稅壁壘、貨幣操縱、不公平融資與勞工剝削」的看法。

貝森特表示，有部分國家的關稅或許在4月2日後不必額外徵收，因已先協議談判妥當，他認為，各國在收到數字後，就會迅速與華府接洽商談，透過談判降低關稅。他強調，若各國停止課徵關稅和貿易壁壘，美國也不會築起關稅高牆。

貝森特也直接點名，川普政府特別關注對美國徵收高額關稅且貿易量在15%的國家，他把這些國家稱為「骯髒15國」。

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