外商大廠在台投資去年達244億元 國科會：有如無形矽盾

國科會主委吳誠文表示許多外商科技大廠來台投資，對台灣來說也是無形的矽盾。（記者楊媛婷攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕國科會今（19日）召開第14次委員會議，經濟部代表指出，隨推動「全球研發創新夥伴計畫」、「領航企業研發深耕計畫」（簡稱大A+），引進多個國際大廠在台設立研發中心，去年在台國際大廠研發投資金額達244億元，創史上新高，國科會認為這就是無形的矽盾。

國際大廠輝達（Nvidia）、超微（AMD）、美光等都來台設廠，經濟部產業技術司司長邱求慧今在國科會第14次委員會議後記者會表示，經濟部於2015年起推動「全球研發創新夥伴計畫」，並於2020年配合政府四大中心政策「高科技研發中心」推動大A+計畫，引進許多國際大廠在台設立研發中心，已促成美光、輝達、超微、英飛凌、恩智浦、艾司摩爾、科林研發、應用材料、新思、益華等40家AI與半導體大廠，引進AI軟硬體、高頻寬記憶體、車用晶片、半導體設備、EDA軟體工具等關鍵技術來台，並與國內超過千家產業合作研發，且這些廠商設廠並未集中在雙北、新竹，認為可讓南北發展均衡，去年投資的金額更創下史上新高。

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邱求慧表示，這些接受政府資金補助的國際大廠（年營業額達2百億以上），規定須先與國內大專院校合作培育外籍人才，並採逐年聘僱的方式讓外籍人才比例達5成，該規定是為避免本土其他企業招募困難；邱求慧指出，這些國際企業會和國內大專院校合作開設AI、半導體等課程，每年培育4千名以上科技人才，預計可帶動總體投資製造金額達5200億元，創造高薪工作機會6660人，他指出這些來台投資的外商每個月起新平均比現行高約1到2成。

另也因應國內少子化，也避免外商透過優渥薪資大獵本土企業人頭，邱求慧表示，也規定這些接受政府補助的外商企業不可挖角競業人才，目前這些外商引進的外籍人才，輝達通常多是美籍，美光則多為日籍。

國科會主委吳誠文表示，台積電赴美設廠許多人都以為會降低台灣半導體競爭力，但台積電的客戶輝達等都來台設廠，意味台灣科技實力已擴充到全球，這些外國廠商來台設廠，讓台灣科技供應鏈在全球扮演的角色更加吃重，外國廠商向台灣在地廠商採購量已經超過50%，評估還會一直增加，認為這就是無形的矽盾。

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