晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

外商大廠在台投資去年達244億元 國科會：有如無形矽盾

2025/03/19 18:04

國科會主委吳誠文表示許多外商科技大廠來台投資，對台灣來說也是無形的矽盾。（記者楊媛婷攝）國科會主委吳誠文表示許多外商科技大廠來台投資，對台灣來說也是無形的矽盾。（記者楊媛婷攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕國科會今（19日）召開第14次委員會議，經濟部代表指出，隨推動「全球研發創新夥伴計畫」、「領航企業研發深耕計畫」（簡稱大A+），引進多個國際大廠在台設立研發中心，去年在台國際大廠研發投資金額達244億元，創史上新高，國科會認為這就是無形的矽盾。

國際大廠輝達（Nvidia）、超微（AMD）、美光等都來台設廠，經濟部產業技術司司長邱求慧今在國科會第14次委員會議後記者會表示，經濟部於2015年起推動「全球研發創新夥伴計畫」，並於2020年配合政府四大中心政策「高科技研發中心」推動大A+計畫，引進許多國際大廠在台設立研發中心，已促成美光、輝達、超微、英飛凌、恩智浦、艾司摩爾、科林研發、應用材料、新思、益華等40家AI與半導體大廠，引進AI軟硬體、高頻寬記憶體、車用晶片、半導體設備、EDA軟體工具等關鍵技術來台，並與國內超過千家產業合作研發，且這些廠商設廠並未集中在雙北、新竹，認為可讓南北發展均衡，去年投資的金額更創下史上新高。

邱求慧表示，這些接受政府資金補助的國際大廠（年營業額達2百億以上），規定須先與國內大專院校合作培育外籍人才，並採逐年聘僱的方式讓外籍人才比例達5成，該規定是為避免本土其他企業招募困難；邱求慧指出，這些國際企業會和國內大專院校合作開設AI、半導體等課程，每年培育4千名以上科技人才，預計可帶動總體投資製造金額達5200億元，創造高薪工作機會6660人，他指出這些來台投資的外商每個月起新平均比現行高約1到2成。

另也因應國內少子化，也避免外商透過優渥薪資大獵本土企業人頭，邱求慧表示，也規定這些接受政府補助的外商企業不可挖角競業人才，目前這些外商引進的外籍人才，輝達通常多是美籍，美光則多為日籍。

國科會主委吳誠文表示，台積電赴美設廠許多人都以為會降低台灣半導體競爭力，但台積電的客戶輝達等都來台設廠，意味台灣科技實力已擴充到全球，這些外國廠商來台設廠，讓台灣科技供應鏈在全球扮演的角色更加吃重，外國廠商向台灣在地廠商採購量已經超過50%，評估還會一直增加，認為這就是無形的矽盾。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財