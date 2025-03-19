Hyundai國產MUFASA今曝光 瞄準百萬元內中型休旅車市場

南陽實業總經理徐伯達（中）表示，今年將導入全新的國產休旅車MUFASA、小型電動車Inster、豪華電動車iONIQ 9及超大型休旅車Palisade，預估全年銷量可望再挑戰2.4萬輛的新高。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕三陽（2206）集團代理的韓國Hyundai（現代）汽車去年銷量創歷史新高，南陽實業總經理徐伯達表示，今年將導入全新的國產休旅車MUFASA、小型電動車Inster、豪華電動車iONIQ 9及超大型休旅車Palisade，預估全年銷量可望再挑戰2.4萬輛的新高。

徐伯達表示，去年台灣車市是充滿挑戰的一年，整體市場較前年下滑了4%，Hyundai汽車透過多元產品的引進，軟硬體投入及架構大型化銷售據點，帶動年銷量衝上2萬2,682輛的歷史新高，年增2.3%，連續5年正成長，市占率也達4.95%的歷史新高水準。

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徐伯達指出，南陽今年將導入多款Hyundai重磅新車搶攻車市，延續一年一國產車的計劃，今年最快第2季末會導入全新的國產車MUFASA，此車款為Hyundai汽車的亞太戰略車型，採用與Tucson L相同的N3底盤平台，擁有2.0L的中大型休旅車動力。

第3季也會導入豪華旗艦休旅車Santa Fe Calligraphy書法版登台，訴求全車NAPPA皮椅與雙前座零重力座椅、同級最強的新世代渦輪油電、最高安全規格 Level 2 Hyundai SmartSense與10具輔助氣囊。

新能源車則計劃下半年導入百萬元以內的純電小車Inster，Inster主打都會型純電車款，具備先進的智慧座艙系統，整合無線Apple CarPlay、Android Auto及多項駕駛輔助功能，將搭載49kWh電池組，最大續航可達355公里，並支援DC快充技術，讓車主在短時間內迅速補充電量。

年底車展大型旗艦電動休旅車iONIQ 9，以及超大型休旅車Palisade也將亮相，預期在戰鬥車款陸續導入帶動下，Hyundai汽車今年在台銷量將挑戰2.4萬輛的新高

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