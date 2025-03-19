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台積電2奈米太貴 蘋果最快2027年才會採用

2025/03/19 18:10

蘋果仍可能在明（2026）年的iPhone 18繼續沿用3奈米製造，採用2奈米製程最快於2027年才會登場。（彭博）蘋果仍可能在明（2026）年的iPhone 18繼續沿用3奈米製造，採用2奈米製程最快於2027年才會登場。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，儘管今年晚些時候台積電將開始採用2奈米製程大規模生產晶片，試產進展也相當順利，良率達到60%，但蘋果仍可能在明（2026）年的iPhone 18繼續沿用3奈米製造，因為2奈米產品太貴了。蘋果採用2奈米製程最快於2027年才會登場。

phonearena指出，蘋果從2023年開始支付台積電3奈米生產所收取的更高矽晶圓價格。因此，從2023年9月開始運作的一年多時間內，iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max是唯一採用3奈米製造的SoC的智慧型手機。

當台積電推出3奈米製程時，該代工廠將每片晶圓的價格提高到2萬美元。這比代工廠對每用於5奈米生產的晶圓收取的16000美元費用上漲25％。

iPhone 17系列預計還有約六個月才發佈，今年的iPhone 17生產A19和A19 Pro應用處理器計劃使用台積電的第三代3奈米。

更令人驚訝的是，根據GF Securities分析師 Jeff Pu的最新研究報告，iPhone 18系列的A20晶片將由台積電採用第三代3奈米製程（N3P）生產。這與預計將搭載於iPhone 17 系列的A19和A19 Pro晶片相同，意味著iPhone 18在整體效能提升方面可能不會有顯著變化。

由於不想再次面臨2奈米晶圓價格上漲的問題，蘋果可能會推遲採用新製程，直到為2027年的iPhone19系列打造A21和A21 Pro AP才採用2奈米。

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