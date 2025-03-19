川普讓中國共黨喜孜孜 美國之音被嘲「髒抹布」丟棄了

川普政府上週末讓美國之音幾乎全體員工休假，並終止對自由亞洲電台和其他類似新聞節目媒體的資助。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普最近對美國之音和其他美國官辦媒體進行裁員的舉措，這對中國共產黨來說是個好消息。

中國外交部發言人毛寧沒有對川普的決定發表評論，但藉此機會對美國之音和亞洲電台等媒體提出批評。毛寧表示，「我不對美國國內政策變化發表評論。但至於記者提到的媒體，他們在報導中國問題上的不良記錄並不是什麼秘密」。

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中國國有小報《環球時報》在本週的一篇社論中對美國之音進行長篇批評。報導稱，所謂的自由燈塔美國之音，現在卻像一塊「髒抹布」一樣被其政府丟棄。

川普政府上週末讓美國之音幾乎全體員工休假，並終止了對自由亞洲電台和其他類似新聞節目媒體的資助。

自由亞洲電台擁有廣泛的中文服務，並經常通報人權問題，包括拘留活動人士以及鎮壓新疆和西藏的少數民族。政府否認了虐待指控。

美國之音有一個中文網站，經常發布中國國家媒體未報導的新聞。中國在無疆界記者組織新聞自由指數中排名第180位，排名第172位。

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