晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

高股息ETF抗波動 法人：以成分股的ROE和ESG挑選投資標的

2025/03/19 17:02

今年23檔高股息ETF全數繳出超越大盤的成績單，顯示出在動盪市場中的投資價值。（記者吳欣恬翻攝）今年23檔高股息ETF全數繳出超越大盤的成績單，顯示出在動盪市場中的投資價值。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕近期全球市場震盪加劇，美國升息、地緣政治緊張局勢以及居高不下的通膨壓力，都讓投資人感到不安。然而，就在市場一片低迷之際，高股息ETF卻逆勢走強，抗跌性與穩定收益，成為投資人關注的焦點。

根據統計，今年以來台股累計跌幅接近4%，而美股標普500指數自2月歷史高點回檔近10%，科技股為主的納斯達克指數和中小型股更跌入修正區間。然而，與此同時，台灣市場上的23檔高股息ETF卻全數繳出超越大盤的成績單，顯示出其在動盪市場中的投資價值。

富蘭克林華美投信00961基金經理人江明鴻表示，市場不確定性確實加劇了投資人的焦慮，尤其是美國的關稅政策和通膨壓力，為經濟前景增添不少變數。儘管如此，江明鴻對台灣經濟基本面仍抱持正向看法，他認為台灣優質企業即將迎來4月至6月的除權息旺季，將為市場注入一股活力。

展望未來，預估台灣2月份出口訂單將年增15.3%至20.6%，顯示半導體和消費性電子需求依然強勁，這也為高股息ETF的表現提供有力支撐。江明鴻指出，在當前的市場環境下，高股息產品的穩定收益特性更顯珍貴。

然而，投資人該如何挑選適合自己的高股息ETF？江明鴻建議，投資人在選擇時，應特別關注成分股的ROE（股東權益報酬率）以及ESG（環境、社會與公司治理）評分。一般來說，符合ROE大於0且ESG風險分數小於30的企業，在面對市場波動時，更能維持穩定的表現，降低投資風險。

隨著台股進入除權息旺季，市場對高股息ETF的需求也隨之升溫。江明鴻分析，台灣許多優質企業正積極布局先進製程，並加速導入OLED TDDI等新技術，加上電子零組件產業受惠於全球AI換機潮，需求持續攀升，這些因素都為高股息ETF的後市表現增添柴火。

針對近期市場的波動，江明鴻建議投資人可以考慮逢低布局高股息ETF。他解釋，高股息ETF的成分股多是營運穩定且具備獲利能力的企業，股價下跌反而可能使其殖利率上升，提供投資人逢低進場、佈局未來的好機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財