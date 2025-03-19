高股息ETF抗波動 法人：以成分股的ROE和ESG挑選投資標的

今年23檔高股息ETF全數繳出超越大盤的成績單，顯示出在動盪市場中的投資價值。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕近期全球市場震盪加劇，美國升息、地緣政治緊張局勢以及居高不下的通膨壓力，都讓投資人感到不安。然而，就在市場一片低迷之際，高股息ETF卻逆勢走強，抗跌性與穩定收益，成為投資人關注的焦點。

根據統計，今年以來台股累計跌幅接近4%，而美股標普500指數自2月歷史高點回檔近10%，科技股為主的納斯達克指數和中小型股更跌入修正區間。然而，與此同時，台灣市場上的23檔高股息ETF卻全數繳出超越大盤的成績單，顯示出其在動盪市場中的投資價值。

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富蘭克林華美投信00961基金經理人江明鴻表示，市場不確定性確實加劇了投資人的焦慮，尤其是美國的關稅政策和通膨壓力，為經濟前景增添不少變數。儘管如此，江明鴻對台灣經濟基本面仍抱持正向看法，他認為台灣優質企業即將迎來4月至6月的除權息旺季，將為市場注入一股活力。

展望未來，預估台灣2月份出口訂單將年增15.3%至20.6%，顯示半導體和消費性電子需求依然強勁，這也為高股息ETF的表現提供有力支撐。江明鴻指出，在當前的市場環境下，高股息產品的穩定收益特性更顯珍貴。

然而，投資人該如何挑選適合自己的高股息ETF？江明鴻建議，投資人在選擇時，應特別關注成分股的ROE（股東權益報酬率）以及ESG（環境、社會與公司治理）評分。一般來說，符合ROE大於0且ESG風險分數小於30的企業，在面對市場波動時，更能維持穩定的表現，降低投資風險。

隨著台股進入除權息旺季，市場對高股息ETF的需求也隨之升溫。江明鴻分析，台灣許多優質企業正積極布局先進製程，並加速導入OLED TDDI等新技術，加上電子零組件產業受惠於全球AI換機潮，需求持續攀升，這些因素都為高股息ETF的後市表現增添柴火。

針對近期市場的波動，江明鴻建議投資人可以考慮逢低布局高股息ETF。他解釋，高股息ETF的成分股多是營運穩定且具備獲利能力的企業，股價下跌反而可能使其殖利率上升，提供投資人逢低進場、佈局未來的好機會。

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