安勤博弈產品添柴火 看好今年營收雙位數成長

安勤管理層今日在法說會指出，2025上半年在手訂單情況樂觀，下半年又有工業、博弈產品出貨動能增添柴火，全年營收表現可望年增雙位數百分比。（安勤提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠安勤（3479）管理層今日在法說會指出，2025上半年在手訂單情況樂觀，下半年又有工業、博弈產品出貨動能增添柴火，全年營收表現可望年增雙位數百分比，因應美系客戶需求，集團已於高雄佈局二期產能，美國也會有新產線，未來將繼續聚焦人工智慧（AI）與安謀（ARM）架構的先進新品。

回顧安勤2024年總營業額76.02億元、年減7.67%，其中，醫療產品在整體營收的比重為26%、智慧大樓、網通、能源、交通、軍工等組成的其他類別合計達23%、博弈則有22%、零售17%、工業12%；從全球各地營收貢獻比例來看，美洲52%、亞洲27%、歐洲16%、其他5%，皆較2023年呈現衰退。

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不過，安勤看好今年旗下各種應用領域的產品皆有回溫跡象，其中，工業產品下半年得益於工廠自動化專案貢獻，加上去年對比基期較低，可望成為全年成長動能最強的產品線；醫療產品今年出貨金額的成長幅度有機會上看雙位數百分比，且有助於推升合併毛利率。

此外，安勤博弈產品受惠於新舊客戶共同發力，雖然毛利率較低，但在澳洲客戶訂單加持之下展望正向，而其他領域的產品也皆具備一定程度的利基條件，加上集團智慧醫療、智慧製造、智慧零售事業規模繼續擴大，有助於事業體質穩健均衡成長。

安勤因應AI邊緣運算趨勢發展，鎖定企業生成式AI落地解決方案，由於集團並無中國產線，因此看好較不會受到美國政府關稅亂刀影響，也已規劃深耕中國市場，攜手在地生態系共同成長茁壯，同時佈局增設美國東岸、西岸新廠，滿足客戶選擇需求。

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