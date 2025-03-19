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美對等關稅4/2上路 劉鏡清：4、5月是觀察期 政府備妥劇本因應

2025/03/19 16:47

國發會主委劉鏡清今赴立院經濟委員會業務報告並備質詢。（記者吳欣恬翻攝）國發會主委劉鏡清今赴立院經濟委員會業務報告並備質詢。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國對等關稅將在4月2日上路。對此，國發會主委劉鏡清表示，各部會正擬定相關因應措施，等美國正式公布政策細節，台灣也會拿出我們的劇本。

國發會主委劉鏡清今赴立院經濟委員會業務報告並備質詢，多位立委關切美國關稅政策對我國的衝擊，以及政府的因應措施。

劉鏡清坦言，此時正值敏感時刻，4、5月是相當重要的觀察期，政府非常重視，目前對該政策的評估是投資愈多，課徵的關稅應該就愈少，不過實際情況，各國都難以預測。目前在行政院副院長鄭麗君帶領下，各部會正擬定相關因應措施，持續溝通，準備我們的劇本。

劉鏡清表示，美國的策略是希望在美製造。對此，國發會與業者談了3次，各產業反應不一：有的在美國已有工廠，就從美國出貨；有的則表示，課徵關稅比例都一樣的話，反而競爭基礎是公平的。

劉鏡清說明，川普首波針對鋼鐵關稅增加至25%，這個就對台灣有利。因為台灣出口到美國的鋼鐵，課徵稅率原本就是25%，是其他原本低於25%的國家要提高到同樣25%，等於台灣沒有增加關稅的問題，反而有利競爭。

劉鏡清透露，目前評估美國最有可能對我國加徵關稅的應該就是半導體，不過AI需求不太可能下降。至於如何協助產業降低出口成本，這部分等美國提出對等關稅的政策細節後，政府也會拿出我們的劇本。

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