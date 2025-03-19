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南寶去年賺逾2個股本 今年營收目標再創新高

2025/03/19 16:44

南寶去年賺逾2個股本，今年營收目標再創新高。（資料照）南寶去年賺逾2個股本，今年營收目標再創新高。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕南寶樹脂（4766）今（19）日召開2024年第四季法人說明會。南寶表示，以創新驅動的「NextGen」成長策略逐漸貢獻營收，鞋材以及鞋材以外的特用接著劑，在持續拓展新的產業應用下，為今年成長雙引擎，而併購允德實業也已於今年1月正式併入營收，今年營收目標再創新高。

南寶去年稅後淨利26.84億元、每股稅後盈餘（EPS）22.26元，再次創下歷史新高，同時，董事會通過配發2024年現金股利19元，現金股利發放率約為85%，以今（19）日收盤價計算，現金殖利率達5.4%。

南寶樹脂執行長許明現表示，去年南寶營收成長 12%，創下歷史新高，股東權益報酬率（ROE）更是連續三年穩步提升，已接近20%的長期目標。展望未來將持續深化競爭優勢，致力於打造具長期獲利成長潛力、高營運效率與高ROE 和穩健配息的優質企業。同時，南寶也將進一步強化在全球市場的領先地位，以創新與永續為核心驅動力，成為世界級的化學與材料公司。

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