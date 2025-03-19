霸王茶姬再踩雷！APP地圖現「九段線」 馬來西亞怒抵制

中國茶飲品牌「霸王茶姬」日前在越南惹上風波遭抵制。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國茶飲品牌「霸王茶姬」近日在越南惹上風波，因其APP頁面上的地圖顯示了中國宣示南海主權的「九段線」，遭越南人抵制後，APP已從應用程式商店下架。然而，這把火也燒到馬來西亞，臉書上出現了要求用戶共同抵制的呼聲。

香港《南華早報》報導，霸王茶姬的APP展示了標有北京對南海「九段線」主張的地圖，引發馬來西亞消費者的強烈不滿。

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報導指出，儘管中國產品受到廣泛接受，但圍繞北京在南海水域擴張的主權聲索，仍然存在著爭議，該聲索與馬來西亞、汶萊、菲律賓和越南的領土聲索重疊。馬來西亞也是南海主權聲索國家，反對中國在南海的「九段線」立場。

在馬來西亞，當用戶發現霸王茶姬的應用程式中顯示有爭議的九段線後，呼籲抵制的聲音迅速在社群媒體上擴散。名為「Malaysian-souled Chinese」的Facebook社團是領導這場運動的其中之一。

社團發文稱，該品牌「侮辱了我國海域的主權」，表示「作為馬來西亞人，我們必須團結起來。我呼籲我們的愛國兄弟姐妹抵制這個品牌，捍衛我們國家的主權和尊嚴。」

事實上，先前中國泡泡瑪特的絨毛玩偶「娃三歲」（Baby Three）在越南捲入「九段線」爭議後，「霸王茶姬」的手機應用程式，又疑似出現中國用以宣示南海主權的「九段線」，遭越南網友撻伐，目前該手機App已在越南的Google及蘋果（Apple）應用程式平台下架。

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