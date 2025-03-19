晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

霸王茶姬再踩雷！APP地圖現「九段線」 馬來西亞怒抵制

2025/03/19 16:55

中國茶飲品牌「霸王茶姬」日前在越南惹上風波遭抵制。（示意圖，法新社）中國茶飲品牌「霸王茶姬」日前在越南惹上風波遭抵制。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國茶飲品牌「霸王茶姬」近日在越南惹上風波，因其APP頁面上的地圖顯示了中國宣示南海主權的「九段線」，遭越南人抵制後，APP已從應用程式商店下架。然而，這把火也燒到馬來西亞，臉書上出現了要求用戶共同抵制的呼聲。

香港《南華早報》報導，霸王茶姬的APP展示了標有北京對南海「九段線」主張的地圖，引發馬來西亞消費者的強烈不滿。

報導指出，儘管中國產品受到廣泛接受，但圍繞北京在南海水域擴張的主權聲索，仍然存在著爭議，該聲索與馬來西亞、汶萊、菲律賓和越南的領土聲索重疊。馬來西亞也是南海主權聲索國家，反對中國在南海的「九段線」立場。

在馬來西亞，當用戶發現霸王茶姬的應用程式中顯示有爭議的九段線後，呼籲抵制的聲音迅速在社群媒體上擴散。名為「Malaysian-souled Chinese」的Facebook社團是領導這場運動的其中之一。

社團發文稱，該品牌「侮辱了我國海域的主權」，表示「作為馬來西亞人，我們必須團結起來。我呼籲我們的愛國兄弟姐妹抵制這個品牌，捍衛我們國家的主權和尊嚴。」

事實上，先前中國泡泡瑪特的絨毛玩偶「娃三歲」（Baby Three）在越南捲入「九段線」爭議後，「霸王茶姬」的手機應用程式，又疑似出現中國用以宣示南海主權的「九段線」，遭越南網友撻伐，目前該手機App已在越南的Google及蘋果（Apple）應用程式平台下架。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財