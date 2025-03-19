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遠百美麗購物節週年慶 全台業績力拚年增5％

2025/03/19 16:32

遠百今年母親節檔期祭出堪比週年慶的優惠規格，遠百全台母親節檔期業績目標上看115億元，較去年成長5%。（記者卓怡君攝）遠百今年母親節檔期祭出堪比週年慶的優惠規格，遠百全台母親節檔期業績目標上看115億元，較去年成長5%。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕因出國人數增加、通膨上揚、股市不佳影響，百貨內需相關產業今年以來業績成長較具有壓力，遠百（2903）鎖定上半年最重要的母親節檔期加碼祭出週年慶的優惠規格，預計遠百全台今年母親節檔期業績目標上看115億元，較去年成長5%。

因出國旅遊人數大增，分散消費預算，台灣百貨業成長相對受限，尤其日系化妝品業種因日幣大貶，不少消費者轉往日本購買，所受衝擊最大；隨著百貨業上半年最重要的母親節檔期到來，百貨業者祭出大規模回饋，讓消費者不必出國也可享有採購優惠。

遠百表示，台灣百貨市場競爭更加激烈，今年新增南港LaLaport、台中漢神洲際購物中心、高雄義享天地二期等賣場，在競爭之下，業者共存共榮，但必須靠著更佳的商品力與服務爭取消費者青睞。

遠百自3月20日至4月17日推出「粉漾馨情~美麗購物節」，母親節檔期百貨熱戰正式開跑，化妝品最高直逼16%的回饋，遠百母親節檔期目標115億元，力求業績年增率可達5%。

遠百指出，美麗購物節檔期化妝品內睡衣單筆3000元送300元、單筆滿1萬加送200元，板橋中山店加碼化妝品單筆滿5萬元再加送1000元，持遠百APP會員百貨服飾單筆4000元送300元，百貨服飾高額消費加碼當日累計每滿3萬元加送800元，保健器材單筆5000元送500元，大家電單筆滿1萬送1000元。

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